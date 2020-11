Sono ricche di colpi di scena e di momenti emozionanti le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno che provengono dalla Turchia. Dopo un anno di lontananza, il primo incontro tra Can e Sanem non sarà per nullo tranquillo, anzi tutto il contrario. La ex coppia inizierà a discutere, segno che nessuno dei due ha dimenticato l'altro. L'enorme sofferenza vissuta dalla minore delle Aydin, però, porterà quest'ultima a chiedere all'affascinante fotografo di lasciare la città.

Lo stratagemma di Aziz per fare incontrare Can e Sanem

Le trame delle puntate di DayDreamer provenienti dalla Turchia portano i fan della serie con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir ad un anno dalla lite che ha sancito la separazione tra Can e Sanem.

Ingannati da Yigit, il quale fingerà di non poter più camminare dopo aver litigato con il Divit, i due innamorati discuteranno e il fotografo lascerà Istanbul per girare il mondo sulla sua barca. Rientrato in città per un guasto alla sua imbarcazione, Can si ritroverà in un cinema dove vedrà senza essere visto la sua ex fidanzata. Sanem dal canto suo passerà un anno tra cure mediche per un crollo nervoso e la stesura del suo libro che otterrà un successo immediato.

Il ritorno di Aziz in città, il quale verrà informato da Emre di tutto ciò che è accaduto in sua assenza, si rivelerà fondamentale per far avvicinare i due ex. Infatti, in accordo con Remidé, il padre di Can chiederà al figlio di raggiungerlo nella nuova sede della Frikri Harika.

Ciò che il fotografo non saprà fino alla fine è che l'agenzia sarà collocata proprio nella casa della sua ex, infatti l'intento di Aziz è far incontrare Can e Sanem. Can si ritroverà davanti CeyCey e Muzaffer ma anche Deren, che hanno aperto di nuovo l'agenzia fallita dopo la sua partenza.

L'incontro turbolento tra Can e la sua ex

CeyCey e Muzaffer, però, hanno dato il 98% delle quote della Frikri Harika a Sanem, la quale inizialmente non sarà felice di dare nuovamente vita all'agenzia che è stata teatro del suo amore per Can. In ogni caso, per non deludere i suoi amici, Sanem proporrà la sua casa come collocazione dell'agenzia.

La ragazza, infatti, abiterà con Deniz la sua psicoterapeuta. Ben presto, sul pontile che si trova davanti alla sua abitazione, Sanem si ritroverà di fronte Can.

Sanem non reagirà bene: dichiarando di aver sofferto troppo, tanto da ricorrere a un ricovero in una clinica, la giovane chiederà al suo ex di partire di nuovo e di lasciarla in pace. Dal turbolento dialogo sarà subito chiaro che i due non si sono dimenticati a vicenda: la coppia, prima di ricongiungersi, dovrà fare i conti con la presenza ingombrante di Yigit e dei subdoli piani di Huma.