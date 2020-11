Il salto temporale di un anno a cui assisteranno i telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno porta con sé numerose novità e colpi di scena. Can non sarà l'unico personaggio della soap a fare ritorno a Istanbul ma anche Aziz, il padre dei Divit, deciderà di fare ritorno in città e il suo arrivo sarà determinante per il riavvicinamento del figlio maggiore con la dolce Sanem. Infatti, le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Aziz fingerà addirittura di stare male per impedire a Can di ripartire.

Emre parla ad Aziz dei cambiamenti vissuti in sua assenza

DayDreamer non smette di stupire i suoi numerosi fan: le anticipazioni turche della soap sono davvero sorprendenti.

Dopo un anno di viaggi, Can deciderà di tornare in città dove per puro caso incontrerà la sua ex Sanem all'interno di un cinema. La distanza dall'uomo che ama ha portato la minore delle sorelle Aydin a perdere il controllo, tanto che la giovane ha necessitato di cure mediche. Nonostante ciò, Sanem è riuscita a realizzarsi come scrittrice: il suo libro, grazia all'aiuto del perfido Yigit, è stato pubblicato in diverse lingue ottenendo un grande successo.

L'amore tra Leyla e Emre proseguirà nel migliore dei modi: il minore dei Divit racconterà la sua situazione personale e lavorativa al padre. Ebbene sì, Aziz farà il suo ritorno a Istanbul: l'uomo si è curato il male ai polmoni che lo affliggeva e che lo aveva portato a distaccarsi dai figli e dell'azienda.

Emre racconterà al padre che la Frikri Harika purtroppo è fallita. Inoltre, dal racconto del marito di Leyla si apprenderà che lui e la maggiore delle Aydin vivono momentaneamente a casa dei suoceri, ma non è tutto. Emre racconterà al padre la storia d'amore che ha visto protagonisti Can e Sanem.

Aziz dalla parte di Can e Sanem

Aziz capirà subito la sofferenza del figlio e si chiederà dove Can possa essersi rifugiato durante l'anno. L'uomo, che farà di tutto per rimettere su l'azienda pubblicitaria con l'aiuto di Muzaffer, CeyCey e Deren, sarà inconsapevole del ritorno del figlio in città. Non appena lo apprenderà, però, farà il possibile per far riavvicinare il fotografo all'ormai affermata scrittrice.

Aziz arriverà a fingere di stare male per invogliare il figlio a stargli vicino e a non partire più.

Il ritorno di Can sconvolgerà Sanem e anche i signori Aydin che saranno preoccupati non poco per la salute mentale della figlia che hanno visto soffrire moltissimo nell'anno precedente. In ogni caso, Can inizialmente deciso a riprendere il largo con la sua barca, fingerà che un pezzo dell'imbarcazione si sia rotto per poter restare a Istanbul: la lettura del libro di Sanem, che parla proprio del loro amore, lo convincerà a restare.