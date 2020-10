Nelle prossime puntate di DayDreamer non cesseranno le incomprensioni causate dal solito e maldestro CeyCey. Dopo aver capito per sbaglio che Can soffre di una grave malattia, il ragazzo causerà non pochi problemi alla sua amica Sanem e tutto questo avverrà a causa di una fotografia abbastanza ambigua scattata da CeyCey e interpretata erroneamente dai genitori della giovane Aydin. Infatti, a causa della foto, Mevkibe e Nihat crederanno che la loro figlia minore si sia sposata in gran segreto con Can e la loro reazione non sarà delle migliori.

Can e Sanem diventano modelli per un set fotografico

Tutto inizierà quando la Fikri Harika dovrà realizzare le foto per un catalogo di una nota azienda di abbigliamento, ma i nuovi clienti dell'agenzia avranno una richiesta molto particolare: vorranno Can come modello.

Il fotografo, inizialmente, non vorrà accettare la proposta che gli verrà fatta da Deren, ma la sua opinione cambierà quando anche a Sanem verrà chiesto di far parte del set fotografico.

La coppia dovrà immedesimarsi in due sposi pronti a salire sull'altare, Sanem sarà con l'abito bianco, mentre lui indosserà un abito total black. Lei apparirà un po' tesa, per questo il fotografo cercherà di metterla a suo agio riempendola di baci e abbracci.

Can e Sanem discutono

Sul set sarà presente anche CeyCey, che scatterà una foto alla coppia sul set e deciderà d'inviarla ad Ayhan, senza darle ulteriori spiegazioni. Una bella che foto di Can e Sanem vestiti da sposi, che Ayhan riceverà proprio nel momento in cui sarà in compagnia di Mevkibe.

La madre di Sanem non la prenderà molto bene, in quanto crederà che sua figlia possa essersi sposata in gran segreto come ha fatto sua sorella Leyla. Sanem, telefonicamente, spiegherà alla madre che in realtà si trova solamente in un set fotografico, ma la situazione degenererà quando anche Nihat vedrà l'immagine di Can e Sanem sposi.

Così la coppia deciderà di mandare nel quartiere CeyCey per spiegare agli Aydin l'incomprensione.

La reazione di Mevkibe e Nihat scatenerà dei dubbi in Sanem, in quanto avrà paura della possibile reazione dei suoi genitori se lei e Can dovessero sposarsi sul serio. Per quello si mostrerà felice del fatto che non convolare a nozze in breve tempo.

Questo pensiero non piacerà a Can, il quale si convincerà che la giovane Aydin non voglia realmente sposarlo.

Queste dichiarazioni causeranno una serie di screzi all'interno della coppia. Can e Sanem si ritroveranno in un bivio e la giovane Aydin manifesterà tutta la sua confusione in merito a un eventuale matrimonio. Riusciranno i due protagonisti a mettere da parte i dissapori e a convolare finalmente a nozze?