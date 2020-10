Nelle prossime puntate di DayDreamer il sogno di Sanem di pubblicare il suo romanzo potrebbe iniziare a concretizzarsi. Infatti Yigit le comunicherà che una casa editrice americana sarebbe interessata a pubblicarle il suo primo libro. La ragazza, ovviamente, sarà felicissima, ma questa vicenda filerà liscia come l'olio? Purtroppo no, in quanto persisteranno le diatribe tra Yigit e Can e quest'ultimo avrà il timore che il fratello di Polen possa, in qualche modo, "fregare" la sua amata Sanem.

Can non si fida delle buone intenzioni di Yigit

Sanem non starà più nella pelle quando scoprirà che una casa editrice statunitense è interessata a pubblicare il suo romanzo, così Yigit la spronerà a concentrarsi sul suo lavoro.

Ovviamente il ragazzo proverà ad allontanarla da Can, dicendole che il suo fidanzato non può che essere motivo di distrazione, ma Sanem gli preciserà che il fotografo non potrà recarle nessun disturbo.

Pazza di gioia, la giovane Aydin correrà subito a dare la buona notizia a Can. Quest'ultimo si mostrerà molto orgoglioso per il percorso che sta compiendo, ma allo stesso modo sarà a disagio, in quanto non tollera la presenza di Yigit nella vita della sua ragazza. Sanem rimarrà un po' delusa dall'atteggiamento del fidanzato, che vede come una mancanza di fiducia. Piena di dubbi non saprà più con chi confidarsi, visto che ha anche la sua migliore amica Ayhan ha deciso di lasciare Istanbul per seguire il fratello in giro per la Turchia.

Yigit mostra a Can il contratto con la casa editrice americana

Can, ovviamente, non si fiderà di Yigit e della proposta molto prestigiosa fatta a Sanem. I suoi sospetti lo porteranno a indagare in merito all'elaborato della casa editrice americana che si è offerta di pubblicare il romanzo di Sanem e soprattutto vorrà scoprire se tra l'azienda e Yigit esistono dei reali rapporti.

Così chiederà a un suo amico di procedere con le opportune indagini.

Proprio grazie a quest'ultime Can non riceverà delle buone notizie, in quanto scoprirà che Yigit non ha instaurato nessun tipo di accordo con la casa editrice e che in America non ha nessun socio. Allora deciderà di affrontarlo proprio davanti a Sanem e senza mezzi termini gli dirà che lui sa tutto e che con la storia del romanzo sta solo ingannando la giovane Aydin.

Yigit, però, si mostrerà molto sicuro di sé di fronte alle accuse di Can e infatti gli farà vedere una mail in cui in allegato è presente il contratto che consentirà a Sanem di pubblicare il suo libro in America.

Sanem rimarrà sconvolta davanti all'ennesima sfuriata di Can, ma quest'ultimo, nonostante tutto, non si arrenderà e proverà in qualche modo a escludere Yigit dalla vita della giovane Aydin.