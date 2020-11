Anticipazioni settimanali Una vita da domenica 22 a venerdì 27 novembre dense di novità. Ramon e Carmen si troveranno immersi in un'atmosfera surreale, impegnati a celebrare uno strano rito purificatore.

A casa Palacios non sembra regnare la tranquillità, visto l'astio tra Carmen e Lolita che sta facendo disperare Ramon. Nel frattempo, di Marcia non ci sarà più traccia e l'avvocato Felipe inizierà a credere che la sua amata l'abbia abbandonato perché non realmente interessata a lui.

Mauro sarà meno ingenuo dell'amico e sospetterà che dietro la sparizione di Marcia ci sia invece qualcosa di losco.

Le intuizioni del saggio commissario si riveleranno vincenti.

Una vita, anticipazioni settimanali con la scomparsa di Marcia

Sarà una settimana intensa quella che aspetta i telespettatori di Una vita. Le anticipazioni raccontano infatti che Marcia sparirà letteralmente nel nulla, dopo essere stata sedata e portata via dalla soffitta da un uomo misterioso. Felipe comincerà a farsi delle domande ma, non immaginando come siano andate le cose, si darà delle risposte sbagliate.

L'avvocato si sentirà in difetto pensando che Marcia si sia allontanata da lui perché non convinta a pieno di vivere la loro storia d'amore. Niente di più lontano dalla realità: come svelano le anticipazioni di Una vita, Ursula e Genoveva sono le reali artefici della sua sparizione, certe di poter manipolare a loro piacimento Felipe.

Caos a casa Palacios

Ramon non sarà affatto tranquillo nel vedere i battibecchi giornalieri tra sua moglie Carmen e Lolita. Le due si provocano a vicenda e nessuna sembra intenzionata a sotterrare l'ascia di guerra. A quel punto, Palacios avrà una stramba idea.

I Palacios celebreranno così un rito di purificazione seguendo puntigliosamente la formula di Cabrahigo.

Chissà che serva a far appianare le tensioni e a riportare la pace tra Carmen e Lolita. Poco dopo, Ramon apprenderà che la sua novella moglie non è in dolce attesa come sperava.

Nel frattempo, Jacinto cercherà di evitare con ogni scusa gli allenamenti con Arantxa. Proseguendo con le anticipazioni di Una vita, Felipe incontrerà Ursula per la strada e le chiederà informazioni su Marcia.

Non è difficile immaginare che la perfida Dicenta gli risponda che non ne sa nulla.

Un telegramma con brutte notizie nelle trame settimanali di Una vita

Ledesma non lascerà in pace la famiglia di Felicia e si farà vedere con lei a passeggio. Cinta ed Emilio capiranno che la situazione sta diventando ingestibile, viste le premesse che Copernico ha posto appena arrivato nel turbolento quartierino.

Nelle puntate di Una vita che chiuderanno la settimana dal 22 al 27 novembre, Mauro e Felipe capiranno che Marcia non è al sicuro. Felipe riceverà un telegramma da parte dell'adorato Tano, nel quale il giovinetto gli scriverà di non poter giungere ad Acacias, allegando il denaro speso per il biglietto del treno.