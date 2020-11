É ufficiale: Carlo Conti condurrà in studio la puntata finale di Tale e Quale Show in onda in diretta questa sera, venerdì 20 novembre 2020. A darne l'annuncio inaspettato è stato questo pomeriggio lo stesso conduttore, attraverso un video pubblicato sui propri social.

Un videoclip caricato sul proprio profilo ufficiale su Instagram che mostra Carlo Conti con la mascherina indossata mentre si trova in treno in viaggio per Roma: è stata questa la modalità attraverso la quale il conduttore ha annunciato al proprio pubblico che presenterà "in presenza", dopo averlo fatto per due volte "in streaming" da casa, (e una direttamente saltata ma solo in collegamento telefonico perché si trovava in ospedale), la puntata finale del programma di Rai 1 giunto alla decima serata.

Carlo Conti guarito dalla Covid-19

Ufficialmente guarito dal coronavirus che aveva contratto qualche settimana fa e fortunatamente anche quasi ripreso del tutto, Carlo Conti è finalmente pronto a tornare al timone del proprio programma, che per tre settimane ha lasciato in mano ai "giudici" del suo Tale e Quale Show.

Dopo aver contratto il virus e inizialmente essere stato abbastanza tranquillo e senza particolari sintomi, Carlo Conti aveva infatti presentato il programma in videoconferenza. La settimana successiva invece, a causa di un peggioramento, era stato ricoverato in ospedale per essere tenuto ulteriormente sotto controllo, e la conduzione era stata affidata ai giurati dello show, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi.

Dimesso dall'ospedale e in forze, la scorsa settimana Conti era tornato a condurre il programma di nuovo in videoconferenza: il suo ritorno in studio per la serata finale non era infatti previsto, tanto che il suo annuncio mentre si trovava già in treno in viaggio verso Roma ha colpito e stupito il pubblico.

Tale e Quale Show: la finale

Andrà in onda quindi questa sera, la decima e ultima puntata del programma Rai 1, che decreterà il "Campione di Tale e Quale Show 2020". La classifica provvisoria vede sul podio attualmente Virginio, Lidia Schillaci e Agostino Penna distanziati da pochissimi punti: ecco perché la puntata di stasera sarà fondamentale per decidere chi sarà il vincitore finale.

Colui che si aggiudicherà il titolo conquisterà anche una targa e soprattutto 30 mila euro, che verranno devoluti a una Onlus. Questi i personaggi che i dieci protagonisti del programma dovranno interpretare, così come da anticipazioni: