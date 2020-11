Enock Barwuah è stato sicuramente uno dei protagonisti della ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, in onda, venerdì 20 novembre. Il fratello di Mario Balotelli, dopo due mesi, ha rivisto, in collegamento Skype, la fidanzata Giorgia Migliorati Novello. Non era stata una settimana semplice per il concorrente del GF Vip per via di alcune notizie messe in circolo da Selvaggia Roma riguardanti dei baci che ci sarebbero stati tra i due in discoteca. Enock avrebbe, inoltre, invitato l’influencer a raggiungerlo successivamente in albergo. Il confronto tra la romana e la fidanzata di Barwuah non è mancato ed è stato tutt’altro che pacifico.

Giorgia non crede ai baci tra Enock e Selvaggia

Il conduttore del programma in onda su Canale 5, Alfonso Signorini, ha aggiornato Enock circa le dichiarazioni della sua fidanzata in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Giorgia ha ribadito che la fiducia nel proprio ragazzo non è diminuita e non crede assolutamente ai baci raccontati da Selvaggia Roma. Barwuah e Migliorati Novello erano amici prima di mettersi insieme e la ragazza ha sottolineato alla rivista che lui si confidava molto. Poi l’attacco all’influencer in cerca, secondo Giorgia, solo di visibilità come dimostrerebbero i baci che avrebbe dato anche a Pierpaolo Pretelli. Enock e la fidanzata hanno, quindi, dialogato in diretta tramite videochiamata.

“Tutto ciò che ha detto Elisabetta Gregoraci su Selvaggia è quello che penso io”, ha detto Giorgia che ha voluto rasserenare il fratello di Mario Balotelli sottolineando che si fida di lui.

Selvaggia contro Giorgia

Giorgia non ha potuto evitare di parlare anche di Selvaggia Roma. “Credo sia una brava persona e deve fare il suo percorso”.

La romana non è stata in silenzio di fronte alle parole della donna. Innanzitutto si è difesa affermando di non essere assolutamente in cerca di visibilità. L'influencer ha, quindi, attaccato Migliorati Novello: “Sei cornuta. Io non so se eravate fidanzati a quel tempo”, ha affermato Selvaggia nei confronti di Giulia.

Enock, dalla sua, ha tentato inutilmente di stoppare lo scontro tra le due ragazze. La sua volontà sarebbe quella di non parlare più dell’argomento. Giorgia ha, però, continuato sostenendo che senza gli episodi riguardanti i baci ad Enock e Pierpaolo, Selvaggia non sarebbe una concorrente del GF Vip. La romana ha ribadito ciò che pensa di Giulia, ovvero che, probabilmente, è una ragazza tradita. Infine, Enock ha terminato la conversazione molto accesa tra le due ragazze dichiarando amore a Giulia e affermando che le manca molto. Dopo l’episodio che l’ha vista coinvolta Selvaggia Roma ha pianto perché non le sta piacendo l’immagine che sta passando di sé nella casa più spiata d’Italia.