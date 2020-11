Un nuovo rapporto speciale starebbe nascendo all'interno del Grande Fratello Vip 2020. I protagonisti sono Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che hanno trascorso, recentemente, molti momenti insieme. Fra i due starebbe nascendo un'intesa particolare. La stessa Elisabetta Gregoraci si è accorta del modo in cui l'ex velino guarda l'influencer e gli ha chiesto in modo diretto se le piace l'italo persiana. Pierpaolo non ha risposto a tale domanda limitandosi a sorridere.

Giulia Salemi dà consigli a Pierpaolo

Durante la sua prima esperienza al Grande Fratello Vip nel 2018 ha avuto una relazione con Francesco Monte.

Verso la fine del reality, dopo litigi e baci, alla fine avevano cominciato una relazione I due hanno, successivamente, convissuto fino all'estate del 2019 per poi lasciarsi. Memore, proprio, di quanto accadutole ha voluto parlare con Pierpaolo del suo rapporto particolare con Elisabetta Gregoraci. "Ti voglio bene e ciò che ti fa felice, rende me felice", ha detto Giulia che, rivolgendosi anche ad altri concorrenti ha continuato affermando: "Pierpaolo è Giulia Salemi del 2018. Posso anche disegnare i prossimi sei mesi, ma è meglio per te che li viva da solo". L'ex velino ha replicato che secondo lui saranno diversi. I due si conoscono precedentemente all'esperienza nel reality. Infatti, Giulia Salemi è amica di Ariadna Romero, ex di Pierpaolo, nonché madre di sua figlia.

Salemi e Pierpaolo passano la serata insieme

I due concorrenti della casa più spiata d'Italia hanno passato la serata di sabato 21 novembre insieme. Si sono scambiati continui abbracci con canzoni romantiche in sottofondo. Non sono mancati gli scherzi e le prese in giro. Pierpaolo ha imitato Giulia fin quando non sono andati a dormire.

Ieri, poi, sono stati in sauna insieme a Enock Barwuah. Il fratello di Mario Balotelli si è sentito il classico terzo incomodo, notando l'affinità che c'era tra l'ex velino e l'italo-persiana, tanto da chiedere se dovesse andare via in modo da lasciarli soli. Pierpaolo, scherzando ha detto alla Salemi che la fossetta che ha sotto l'occhio è molto bella.

L'influencer ha voluto ironizzare sulla battuta di Pretelli affermando che in qualche circostanza potrebbe farle dei complimenti. L'arrivo di Elisabetta Gregoraci ha calmato le acque. La calabrese si è seduta accanto all'ex velino. Sui social il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrerebbe essere particolarmente apprezzato. Lui non ha mai nascosto il suo interesse per l'ex moglie di Flavio Briatore che, però, non sembra voler andare oltre un'amicizia. A Selvaggia Roma, Gregoraci ha anche confidato di aver avuto voglia di baciare Pierpaolo ma, poi, si è chiesta a cosa avrebbe portato quel gesto.