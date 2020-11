È stata una domenica pomeriggio non facile per Barbara D'Urso che, nel corso del consueto appuntamento con Domenica Live, ha voluto ricordare Stefano D'Orazio, lo storico batterista dei Pooh scomparso il 6 novembre all'età di 72 anni. Un momento di grande dolore per la conduttrice partenopea che questo pomeriggio non ha saputo trattenere le lacrime nel momento in cui ha ricordato il grande artista ma soprattutto l'amico che era Stefano per lei.

Le lacrime di Barbara D'Urso a Domenica Live ricordando Stefano D'Orazio

La D'Urso questo pomeriggio a Domenica Live ha accolto in studio Riccardo Fogli, un altro componente storico dei Pooh e con lui ha voluto rendere omaggio alla memoria di Stefano D'Orazio e ha raccontato quelli che sono stati gli ultimi giorni prima che passasse a miglior vita.

La conduttrice è scoppiata in lacrime nel momento in cui è andato in onda un filmato con tutte le immagini del matrimonio di Stefano e Tiziana, al quale la D'Urso ha fatto da testimone.

Il racconto degli ultimi giorni di vita di Stefano D'Orazio

La D'Urso, che in questi ultimi giorni ha sempre avuto un filo diretto con Tiziana (la moglie di Stefano che la conduttrice, però, chiama Titti) ha raccontato che giovedì sera lo storico batterista dei Pooh ha iniziato ad avere la febbre molto alta al punto che è stato necessario chiamare l'ambulanza e organizzare il trasporto in ospedale.

"Per una settimana Stefano è dato da solo", ha aggiunto la conduttrice ribadendo che tale situazione è dovuta al momento maledetto che stiamo vivendo in tutta Italia a causa della Covid-19 che vieta alle persone di entrare in ospedale e di assistere così ai propri ammalata.

La situazione, però, ad un certo punto sembrava un po' migliorare e la D'Urso ha raccontato che proprio venerdì sera Tiziana aveva dato una speranza a tutte le persone amiche di Stefano, dicendo loro che stava un pochino meglio. Poi nella tarda serata è arrivata la drammatica notizia della morte.

Il ricordo di Stefano D'Orazio da Barbara D'Urso e Mara Venier

"La cosa più terribile è che non abbiamo avuto la possibilità di vederlo" ha detto la D'Urso con la voce rotta dall'emozione e dalla commozione per la scomparsa del suo amico storico che in questi giorni aveva più volte ricordato sui suoi canali social, condividendo diverse foto che li ritraevano insieme, felici e spensierati.

"Titti mi ha detto se ne è andato senza potermi fare una carezza", ha chiosato la conduttrice di Domenica Live ricordando il grande Stefano D'Orazio. Poche ore prima, l'artista era stato ricordato in diretta anche a Domenica In da Mara Venier che ha avuto in collegamento Red Canzian, anche lui tra i componenti storici dei Pooh.