Secondo le ultime anticipazioni delle soap opera americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti e che presto arriveranno in Italia ci saranno tantissime novità. In particolare, Liam Spencer e Hope Logan dopo aver vissuto un lungo periodo di felicità coniugale, si ritroveranno a dover fare i conti con la presenza di Thomas Forrester che precipiterà in uno stato mentale ancor più instabile e oscuro. Infatti, il giovane stilista avrà delle allucinazioni sempre più sconvolgenti e un manichino simile a Hope sostituirà completamente la figlia di Brooke nella mente del ragazzo.

Nel frattempo, Liam si riavvicinerà a Steffy Forrester, in quanto si convincerà che la moglie lo abbia tradito con Thomas. Spencer si lascerà andare con la sua ex e tradirà Hope.

Liam scoprirà che Thomas ha un manichino di Hope

Entrando nello specifico della vicenda, nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Liam continuerà a pensare che Thomas rappresenti una minaccia per Hope, però Logan e Steffy la penseranno in maniera differente, in quanto si accorgeranno del percorso di redenzion intrapreso dal giovane stilista.

Le due donne saranno convinte che l'uomo abbia lavorato su stesso per suo figlio Douglas. E infatti, Forrester junior si è impegnato tanto per controllare gli episodi confusionali per evitare di spaventare Hope e Douglas.

Inoltre, Logan deciderà anche di trattenersi a cena a casa dello stilista per dargli fiducia, mentre Liam sarà impegnato con Steffy ad accompagnare Kelly a una festa. Nel frattempo, Liam sarà ancora molto diffidente nei confronti dello stilista, soprattutto dopo aver scoperto il manichino di Hope. Steffy ha provato a convincere il suo ex marito che suo fratello ha quel manichino come fonte d'ispirazione per le sue creazioni.

Spencer penserà, invece, che Thomas sia ancora ossessionato da Hope.

Liam e Steffy finiranno a letto insieme

Poco dopo, Liam deciderà di recarsi a casa di Thomas, in quanto non gradirà l'idea della cena tra lo stilista e la moglie. Nel mentre, il Forrester junior sarà sempre più instabile e, a causa del manichino, penserà che Logan sia tornata con lui e così la bacerà.

Proprio in quel momento, Spencer arriverà sul posto e assisterà a parte della scena. L'uomo si convincerà che sua moglie lo abbia tradito, nonostante sia a conoscenza del manichino.

Liam si sentirà deluso da Hope e deciderà quindi di andare a sfogarsi da Steffy che sarà incredula di fronte alla storia che le verrà raccontata. E così tra due chiacchiere e alcuni bicchieri di troppo, i due finiranno a letto insieme, salvo poi pentirsene subito dopo.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei nuovi episodi di Beautiful in Italia per sapere ulteriori novità sul tradimento di Liam ai danni di sua moglie Hope e scoprire la reazione della donna.