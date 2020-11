Durante la puntata andata in onda il 23 novembre nella casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha lanciato un Gossip che riguarda Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Secondo il conduttore, tra le due ci sarebbe della vecchia ruggine in seguito ad una vacanza di qualche anno fa in Sardegna. Elisabetta ha accusato Giulia di aver cercato di instaurare un rapporto con Flavio Briatore, l'influencer ha negato e si è difesa da tali affermazioni.

Le accuse di Elisabetta contro Giulia

Durante la scorsa puntata, Giulia Salemi ha dovuto fare la nomination palese. La giovane ha votato Elisabetta, dicendo di non aver instaurato alcun rapporto con lei all'interno della casa.

A quel punto, Alfonso Signorini ha chiesto se tra le due ci fosse qualche questione irrisolta, relativa a qualche anno fa in Sardegna. Elisabetta ha subito risposto affermando di non aver mai avuto contatti con Salemi al di fuori della casa in quanto, quando le due si sono incontrate, Giulia sarebbe stata più interessata a parlare con Briatore che con lei. Questa dichiarazione ha mandato su tutte le furie l'influencer, la quale si è difesa affermando che quando ha incontrato Elisabetta e Flavio i due erano già separati. Salemi, inoltre, ha sottolineato di non averci mai provato con Briatore, ma ha affermato che i due hanno degli amici in comune.

Lo scontro tra Giulia ed Elisabetta

Dopo la puntata, Giulia ed Elisabetta hanno provato a chiarirsi, ma non sono arrivate ad un punto d'incontro.

La showgirl ha continuato ad attaccare l'influencer affermando che la giovane volesse dei favori da parte di Flavio. In particolare, Elisabetta ha affermato che Salemi era solita chiamare il suo ex marito per avere cene e alloggi gratis. 'Io se vado al ristorante pago', ha continuato Elisabetta, scatenando la rabbia di Giulia.

A quel punto, Salemi si è difesa dicendo che non c'era nessun secondo fine nelle sue azioni e ci ha tenuto a sottolineare di non essere una gattamorta.

Lo sfogo di Salemi su Gregoraci

Dopo la discussione che non ha portato a nessun chiarimento, Giulia si è sfogata in giardino con Dayane ed ha parlato di Elisabetta.

Salemi ha affermato di aver avuto dei flirt durante la sua vita, ma questo non è accaduto con Flavio. Secondo Giulia, Gregoraci si comportava da persona snob durante i loro incontri in quanto la squadrava dalla testa ai piedi. 'Ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa', ha dichiarato Salemi, sottolineando che fino a poco tempo fa Elisabetta non era come si presenta nella casa. Giulia ha spiegato che qualche anno fa non poteva permettersi una vacanza in Sardegna e che, quindi, ha approfittato dell'ospitalità di alcuni amici.