Massimiliano Morra è l'ultimo concorrente ad aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip, ma non si è presentato in studio durante la puntata del 20 novembre. L'attore ha spiegato attraverso il suo profilo Instagram i motivi per i quali ha preso questa decisione. Inoltre, Morra sarà presente nella prossima puntata di Live - Non è la D'Urso.

Massimiliano Morra giustifica la sua assenza in puntata

I concorrenti che escono dalla casa del Grande Fratello sono ospiti delle puntate successive alla loro eliminazione, ma Massimiliano Morra non si è presentato in studio durante la diretta andata in onda il 20 novembre.

L'attore è stato l'ultimo ad aver abbandonato il reality ed è stato il meno votato quando è andato in nomination contro Dayane Mello e Andrea Zelletta. A sottolineare l'assenza di Morra in puntata è stato proprio Alfonso Signorini: durante la solita sfilata che Tommaso Zorzi è chiamato a commentare, il conduttore ha dichiarato che l'attore non era presente in studio. Questo ha destato qualche sospetto anche negli stessi concorrenti, i quali si sono chiesti il motivo di tale assenza. A spiegarlo è stato proprio Massimiliano Morra che, attraverso il suo profilo Instagram, ha giustificato la sua assenza in puntata. Massimiliano ha dichiarato di non essere presente a causa di alcuni problemi personali che non gli avrebbero permesso di raggiungere lo studio del Grande Fratello.

'Nulla di grave', ha sottolineato Morra ed ha dichiarato che, già dalla prossima puntata, riuscirà ad esserci. L'attore ha terminato il suo annuncio mandando un bacio a tutti i suoi followers.

Massimiliano sarà presente a Live - Non è la D'Urso insieme a Dalila

Dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra sarà ospite della trasmissione di Barbara D'Urso.

L'attore sarà infatti presente nella prossima puntata di Live, che andrà in onda il 22 novembre. Massimiliano sarà in compagnia della sua fidanzata Dalila Mucedero, la quale è stata anche ospite in una puntata del Grande Fratello Vip. Morra si troverà ad affrontare le 5 sfere in diretta e probabilmente sarà chiamato a chiarire tutta la situazione con Adua Del Vesco venuta fuori all'interno della casa.

I due hanno ammesso di aver finto di essere stati fidanzati in passato ed hanno lanciato le pesanti accuse di essere stati plagiati dall'agenzia di cui facevano parte. Massimiliano potrà inoltre dire la sua sui comportamenti degli altri concorrenti all'interno della casa del Gf Vip. L'attore, infatti, è stato giudicato in modo negativo molto spesso dai suoi compagni di percorso a causa del suo carattere introverso.