Nella casa del Gf Vip, c'è stato un duro scontro tra Tommaso e Dayane. Alla discussione si è aggiunto successivamente anche Massimiliano in difesa di Mello. Zorzi ha chiesto del vino in confessionale e questo avrebbe scatenato le critiche della modella, la quale ha parlato male dei suoi compagni. Le parole di Dayane non sono passate inosservate e Tommaso Zorzi le ha subito risposto a tono.

Lo scontro tra Tommaso e Dayane a causa del vino

Durante la serata di sabato 14 novembre, i vip all'interno della casa erano intenti a festeggiare. Per questo motivo, Tommaso e Francesco si sono recati in confessionale per chiedere, ancora una volta, al Grande Fratello dell'altro vino.

La richiesta non è andata giù a Dayane, la quale ha dato il via ad una serie di considerazioni insieme a Massimiliano e a Patrizia. Secondo Mello, il problema a riguardo è che alcuni coinquilini non sono in grado di gestire l'alcol. 'Non sanno bere', ha affermato la modella, pensando di non essere ascoltata da nessuno durante la conversazione con gli altri due concorrenti.

Tommaso ha ripreso l'argomento poco dopo e si è scagliato contro Dayane per aver fatto quelle affermazioni in diretta televisiva. Nonostante Mello abbia provato a difendersi, Massimiliano è intervenuto per prendere le parti della modella. 'Non ti permettere di dire che non danno il vino perché siamo irresponsabili', ha esordito Tommaso contro Dayane.

La modella ha provato a ridimensionare le sue parole affermando che il discorso includeva anche lei, ma Zorzi non si è lasciato convincere dalla sua versione dei fatti. L'influencer ha infatti continuato ad accusare Dayane di essere stata la prima a dire di volere altro vino.

L'intervento di Massimiliano in difesa di Dayane

Dopo le accuse di Tommaso Zorzi nei confronti di Dayane, Massimiliano Morra ha deciso di intervenire per prendere le parti della sua amica. L'attore ha infatti provato a spiegare all'influencer il motivo per il quale sono state dette le frasi che lo hanno offeso.

Massimiliano ha affermato che lui, Dayane e la contessa, nel parlare della quantità di vino all'interno della casa, si sono semplicemente preoccupati per quanto successo la volta scorsa. Morra ha infatti chiesto a Tommaso di non soffermarsi solo sugli aspetti negativi della questione. Secondo l'attore, la volta precedente l'influencer ha rischiato di farsi male perché aveva forse fatto abuso di alcol. L'intervento di Massimiliano, invece di calmare Tommaso, lo ha solo reso più nervoso. L'influencer, infatti, non ha creduto alla versione dell'attore secondo cui il loro era semplicemente un gesto premuroso nei suoi riguardi.