Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nella puntata che andrà in onda il 23 novembre Adelaide (Vanessa Gravina) umilierà Silvia (Marta Richeldi), dopo aver saputo che Umberto (Roberto Farnesi) è il padre di Federico (Alessandro Fella). Intanto, Roberta (Federica De Benedittis) deciderà di non partire per Bologna, ma non saprà che Marcello (Pietro Masotti) le tiene in serbo una sorpresa.

Trama 23 novembre: è scontro tra Adelaide e Silvia a causa di Umberto

Secondo le anticipazioni, nella puntata che andrà in onda lunedì 23 novembre Stefania avrà sempre più interesse nei confronti di Federico e del suo mondo, essendosi perdutamente innamorata di lui.

Intanto, Pietro dirà a Vittorio che sua madre ha trovato un impiego a Milano. Roberta racconterà alle sue colleghe di non voler più partire per Bologna per amore del suo fidanzato, ma non è conoscenza del fatto che Marcello intende convincerla a seguire i suoi sogni lavorativi.

Intanto, al Paradiso i dipendenti saranno impegnati nei preparativi per l'evento sportivo con la Yermolayeva. Gabriella dovrà quindi lavorare molto sodo, servendosi dell'aiuto di Cosimo e Agnese, per creare un abbigliamento adatto alle donne che vanno in bicicletta. Adelaide verrà a conoscenza della verità sulla paternità di Federico. Umberto, infatti, le garantirà che non dirà mai al ragazzo di essere suo padre. Dopo tale dichiarazione Adelaide si recherà da Silvia e la umilierà.

A quel punto quest'ultima deciderà di dire la verità sul vero padre di Federico a sua zia Ernesta.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate Marcello svelerà la sua intenzione di partire con Roberta al suo amico e socio Salvatore. Il giovane, però, non prenderà molto bene la notizia e tra i due i rapporti saranno molto freddi.

Gabriella e Laura proveranno a mettere pace tra i due amici. Salvatore e Marcello riusciranno a chiarirsi e a riappacificarsi, ma qualche problema dal passato potrebbe cambiare la situazione. Intanto, dopo il litigio tra Adelaide e Silvia, Umberto e Luciano proveranno a creare un accordo tra le due famiglie.

Stefania si troverà ad ascoltare la conversazione tra Silvia ed Ernesta sul segreto di Umberto. Per capire che cosa la ragazza ha sentito, Silvia proverà a rubare il diario segreto di Stefania, ma non ci riuscirà. Maria sarà felice delle sue prove in bicicletta per il progetto a cui il Paradiso sta lavorando. Rocco le farà da istruttore e la giovane chiederà in prestito dei pantaloni fatti da Agnese e la stilista.