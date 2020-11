Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda tra il 23 e il 27 novembre, Marcello si deciderà a partire con Roberta. Il giovane comunicherà la sua decisione a Salvatore, ma il giovane non prenderà bene la scelta di Barbieri. Intanto, il Paradiso sarà impegnato nell'evento sportivo con la ciclista Yermolayeva.

La fiction va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:40 su Rai 1.

Trama al 27/11: Marcello decide di seguire Roberta

Stando alle anticipazioni, Stefania vorrà avvicinarsi sempre più a Federico e al suo mondo. Vittorio verrà a sapere che Beatrice è riuscita a trovare un lavoro a Milano.

Roberta dirà alle sue colleghe che non partirà, ma Marcello tenterà di convincerla a non rinunciare al suo futuro accademico. Intanto, Umberto rassicurerà Adelaide dicendole che non rivelerà mai di essere il padre di Federico. La donna, però, andrà da Silvia e le due avranno un duro scontro. Vittorio sarà il fotografo pubblicitario per l'evento con la Yermolayeva e si guadagnerà l'ammirazione di suo nipote Pietro. Marcello dirà a Salvatore di voler andare con Roberta a Bologna per non permetterle di rinunciare ai suoi sogni, ma il socio non ne sarà contento. Umberto e Luciano proveranno a far riappacificare Adelaide e Silvia dopo la loro lite. Le due famiglie, a quel punto, arriveranno ad un accordo sulla questione che riguarda Federico.

Durante una conversazione tra Silvia ed Ernesta, però, ci sarà qualcuno ad ascoltarle. Convinto della scelta che intenderà fare, Marcello sarà dispiaciuto per l'incomprensione con il suo amico e spera che Salvatore riuscirà a capirlo. Intanto, il Paradiso sarà impegnato nei preparativi per l'evento con la ciclista Yermolayeva.

Spoiler al 27 novembre: Marcello e Salvatore si chiariscono

Marcello non dirà a Roberta di volerla seguire a Bologna per il suo bene, ma lei lo verrà a sapere da Laura e Gabriella. Le due giovani, inoltre, faranno di tutto per far chiarire Salvatore e Marcello. Intanto, Silvia ed Ernesta si preoccupano della conversazione che Stefania ha ascoltato su Federico e, per capire cosa ha appreso, dovranno impossessarsi del suo diario e leggerlo.

Le due donne mettono in piedi un piano che però fallirà. Intanto, Vittorio sarà felicissimo perché un giornale pubblicherà il progetto a cui il Paradiso sta lavorando che riguarda moda e ciclismo uniti in un unico evento. Intanto, tra Marcello e Salvatore ci sarà un chiarimento che porterà i due amici ad abbracciarsi, ma tornerà un problema del passato nella vita di Barbieri che lo porterà a rivalutare le sue scelte. Luciano riuscirà ad impossessarsi della sua nuova casa e questo lo porterà a pensare di poter avere un futuro con Clelia.