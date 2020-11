Le vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore sono sempre più emozionanti. Nel corso degli episodi in programma sul piccolo schermo da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre, Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) finalmente prenderà la decisione definitiva. La venere del grande magazzino sarà intenzionata più che mai a lasciare Milano, per accettare la proposta di lavoro della sua professoressa Barone.

Federico Cattaneo (Alessandro Fella) invece deluso per aver appreso soltanto adesso qual è il vero rapporto che lo lega ad Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), smetterà di rivolgere la parola alla madre Silvia (Marta Richeldi).

Il Paradiso delle signore, spoiler al 4 dicembre: Federico se ne va via di casa

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Rai Uno dal 30 novembre al 4 dicembre 2020, dicono che Roberta parlerà a Gabriella del suo futuro, e uno dei suoi progetti includerà il matrimonio. Intanto Federico se ne andrà via di casa dopo aver appreso di essere figlio di Umberto Guarnieri. Quest’ultimo e Adelaide reagiranno in modo diverso, quando sapranno che il giovane Cattaneo ha scoperto finalmente la verità. Nel contempo Vittorio prometterà a Luciano che cercherà di parlare con Federico, invece Armando condividerà con il direttore Conti qualche idea per la festa di Sant’Ambrogio. Roberta dirà a Clelia di aver deciso di trasferirsi a Bologna, e Marcello si troverà in difficoltà poiché a causa del ricatto di Mantovano non potrà partire con la sua amata.

Armando non farà fatica ad accorgersi del nervosismo del giovane Barbieri.

Successivamente Luciano riuscirà ad avere un chiarimento con Federico grazie a Vittorio: l’ex militare però ancora non avrà il coraggio di affrontare la madre Silvia. Al paradiso inizierà ad essere preparato l’evento in onore di Sant’ Ambrogio, il patrono di Milano: a Rocco verrà affidato il compito di costruire un’urna a forma di arnia, invece Laura dovrà realizzare delle caramelle al miele.

Roberta annuncerà il suo imminente trasferimento anche al direttore Vittorio. Intanto Marcello confesserà a Salvatore e Armando che Mantovano è tornato a minacciarlo. Silvia tenterà di riavvicinarsi al figlio Federico quando lo sorprenderà uscire dal paradiso: purtroppo quest’ultimo cambierà strada non appena vedrà la madre.

Armando affronta Mantovano, Beatrice confessa a Vittorio di aver sofferto a causa sua in passato

Nel frattempo Roberta non sospetterà affatto che il suo fidanzato Marcello si trova in una brutta situazione. Non appena l’una creata da Rocco non convincerà nessuno al grande magazzino milanese, Vittorio darà un consiglio ai ragazzi. Armando affronterà Mantovano per proteggere Marcello: ad avere la meglio sarà il pregiudicato che distruggerà la bicicletta del capo magazziniere facendola diventare un rottame. A questo punto Ferraris darà al criminale i suoi risparmi, per estinguere il debito del giovane Barbieri. Stefania inviterà Silvia a scrivere una lettera a Federico, che intanto sarà intenzionato ad affrontare Umberto.

In seguito Beatrice continuerà a mentire a Pietro sul lavoro che ha trovato nel capoluogo lombardo, mentre Silvia consegnerà a Stefania una missiva e le chiederà di farla avere a Federico: quest’ultimo non avrà per niente voglia di leggere ciò che ha scritto sua madre. A questo punto i coniugi Cattaneo torneranno a parlarsi, soltanto perché entrambi verranno respinti dal figlio.

Laura e Salvatore cominceranno a cercare il barista che dovrà sostituire Marcello, mentre Vittorio spiegherà alle veneri come funziona il questionario con le domande da rivolgere alle clienti, precisando che soltanto quella che risponderà con più impegno verrà eletta regina per un giorno. Intanto Mantovano capirà che Roberta è la fidanzata di Marcello, mentre Pietro rimarrà spiazzato quando scoprirà casualmente che sua madre Beatrice lavora al circolo in qualità di inserviente.

Silvia sempre più angosciata per la situazione creata con Federico, si farà consolare dalla zia Ernesta e Stefania. In seguito Marcello si confiderà con Salvatore e Armando, visto che gli dirà di essere turbato da quando Mantovano è uscito dal carcere. Roberta avrà un incidente che non sembrerà casuale, invece Federico tornerà a casa soltanto per preparare i bagagli: l’intenzione del ragazzo sarà quella di andare a vivere con Luciano. Infine Maria deciderà di far partecipare Agnese al nuovo concorso del paradiso, invece Beatrice dirà a Vittorio di aver sofferto tanto a causa sua in passato.