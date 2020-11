Dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto, si viene a sapere che tra qualche settimana anche i telespettatori di Canale 5 potranno conoscere donna Begona, la madre di Marta, Rosa e Carolina, rinchiusa da anni in sanatorio. La donna, dopo essersi sottoposta alle cure, sembrerà guarita e giungerà a Puente Viejo per la gioia delle tre figlie. Don Ignacio e Pablo invece, saranno seriamente preoccupati, così come Manuela, la governante di casa Solozobal. La moglie di don Ignacio non tarderà a rendersi conto che tra Marta e Rosa c'è qualcosa che non va e cercherà spiegazioni dal marito.

Anticipazioni il segreto: donna Begona lascia il sanatorio e torna a casa

Finalmente, nelle prossime puntate de Il segreto, i fan della soap tv iberica potranno conoscere la madre delle tre figlie di Ignacio Solozobal, donna Begona. Marta, Rosa e Carolina potranno finalmente riabbracciare la mamma che non vedono da anni, cioè da quando fu rinchiusa in manicomio a causa della sua instabilità mentale. Qui avrà trovato le cure necessarie per tornare in sé e sarà un telegramma ad informare la famiglia Solozobal che la donna avrà lasciato il sanatorio e che starà tornando a casa.

Marta, Carolina e Rosa entusiaste del ritorno a casa della madre

Dando uno sguardo alle prossime trame de Il segreto, si vedrà come la notizia dell'imminente ritorno a casa della madre, renderà entusiaste Marta, Rosa e Carolina.

Don Ignacio e Manuela invece, avranno tutt'altra reazione. I due, infatti, saranno alquanto preoccupati e decideranno di prendere alcune precauzioni. Anche Pablo sembrerà alquanto turbato, visto che avrà timore che la sua presenza non sia gradita a donna Begona. in questo caso, sarà Carolina a rassicurarlo.

Il momento dell'arrivo di Begona alla Villa sarà arrivato e la donna verrà accolta con immensa gioia dalle sue tre figlie.

Il segreto, spoiler spagnoli: Don Ignacio preoccupato per il ritorno di donna Begona

Con il prosieguo delle puntate de Il segreto, donna Begona comincerà ad intuire che le sue figlie non vadano d'accordo come vorrebbero far credere.

Don Ignacio, inoltre, si spaventerà parecchio quando non troverà in casa Marta, Rosa e Carolina e avrà timore che sia successo qualcosa. Si scoprirà ben presto che le figlie staranno solo passeggiando con la loro mamma per le vie di Puente Viejo. Solozobal ammetterà con la moglie di essersi spaventato, visto che avrà timore che la sua guarigione non sia completa. La donna si scuserà con lui e coglierà l'occasione per chiedergli cosa sta succedendo nella loro famiglia e alle loro tre figlie. Anche il diffidente don Ignacio sembrerà darle nuovamente fiducia ma, dalle anticipazioni sulle prossime trame de Il segreto, si verrà a conoscenza del fatto che la donna sarà ancora preda della sua follia.

Una pazzia che si manifesterà sul finale di stagione de Il segreto.