Negli episodi della dodicesima e ultima stagione della soap opera spagnola Il segreto e in programmazione su Canale 5 prossimamente, non mancheranno i momenti di tensione. Le anticipazioni raccontano che Matias Castaneda (Ivan Montes) non avrà altra scelta fuorché sincero con Alicia Urrutia (Roser Tapias).

Il marito di Marcela, dopo essere stato smascherato dall’operaio Damian (Iñigo De La Iglesia), confermerà alla figlia di Encarnacion di essere una spia al servizio del governo reggente per impedire l’instautazione della repubblica in Spagna.

Il segreto, spoiler: Isidoro mette in guardia Damian da Matias

Gli spoiler relativi a ciò che succederà nelle puntate in onda in Italia tra qualche settimana, svelano che Isidoro (Francisco Campos) metterà in guardia Damian da Matias. In particolare il sindacalista farà vedere all’operaio una documentazione per dimostrargli che il marito di Marcela si è servito di lui e Alicia soltanto per poter conoscere le mosse dei sovversivi in favore della repubblica, poiché in realtà lavora per il governo.

La giovane Urrutia, non appena verrà a conoscenza del tradimento di Castaneda, ripenserà a quando lo stesso gettò in un dirupo alcune armi consegnate dal sindacato e anche al momento in cui impedì a lei e Damian di rapire Adolfo (Adrián Pedraja) e Tomas (Alejandro Vergara).

Proprio quando Isidoro e Damian cercheranno di tendergli una trappola organizzata appositamente per smascherarlo, Matias ordinerà l’arresto dei due sovversivi in anticipo.

Damian deciso a vendicarsi del marito di Marcela, Matias dice la verità ad Alicia

Mentre il sindacalista finirà dietro le sbarre del carcere, Damian riuscirà a darsi alla fuga e sarà intenzionato a farla pagare a tutti i costi Matias.

Quest’ultimo incontrerà Alicia al municipio e, oltre ad ammettere il proprio doppio gioco, le dirà che le autorità non sono alla sua ricerca poiché lui ha fatto credere di essere un suo complice. Nonostante ciò la giovane Urrutia si arrabbierà con il suo ex amante, per aver fatto fallire tutti gli sforzi che ha fatto per promuovere la causa repubblicana.

Successivamente Damian, su tutte le furie con Matias per avergli voltato le spalle, tenterà di aggredirlo nella piazza principale del quartiere spagnolo e arà intenzionato ad ucciderlo con le proprie mani. A evitare il peggio ci penserà Alicia, la quale con l’aiuto della madre Encarnacion (Arantxa Aranguren) deciderà di ospitare Castaneda nella sua abitazione dopo averlo sottratto dalle grinfie di Damian.