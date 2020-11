Sabato 14 novembre, dalle ore 16:00, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Nel corso della puntata è prevista una intervista a Manuela Arcuri, una delle ospiti attese nel programma. L'attrice, durante la chiacchierata con la Toffanin, ha parlato di Gabriel Garko: l'attore, qualche settimana fa, ha presenziato come ospite al Grande Fratello Vip e proprio a Verissimo, ammettendo di essere omosessuale e di non aver mai avuto una storia vera con una donna. Versione, questa, che sembra però essere smentita dalle dichiarazioni di Arcuri, secondo la quale la storia tra loro è stata "una storia vera".

'Non posso dire che la nostra relazione fosse una cosa falsa e organizzata'

Secondo quanto raccontato da Manuela Arcuri, la storia tra loro due era una storia vera. Almeno lo era per lei, che ha aggiunto che proverebbe un grande dispiacere nel caso scoprisse di essere stata anche lei una delle "vittime". La storia tra i due attori è durata qualche mese e durante questo periodo la sensazione avuta dalla Arcuri è stata quella di aver vissuto una storia vera: "Non posso dire che fosse una cosa falsa e organizzata". La Arcuri ha poi aggiunto che tra loro vi era una grande attrazione fisica, affermando che "ci piacevamo tantissimo". Manuela ha infine concluso affermando che, in quei mesi, lei era innamorata di Gabriel e che nonostante la relazione sia durata per un breve periodo di tempo, lui era, per lei, il "suo fidanzato".

'Mi dispiacerebbe se mi avesse preso in giro'

L'attrice ha poi continuato il suo racconto affermando di non sapere che Garko fosse omosessuale: "Non mi ha mai detto nulla, c'erano delle voci e forse avevo dei dubbi, ma non ho ami avuto certezze. Con me non si è mai aperto". Manuela ha poi affermato che, forse, nel periodo della loro relazione Gabriel ha indossato una maschera, fingendosi eterosessuale.

L'attrice, che durante l'intervista ha anche espresso lodi nei confronti della casa di produzione Ares, ha poi continuato affermando che, nel caso in cui Gabriel Garko l'avesse presa in giro, lei proverebbe del dispiacere: "Mi dispiacerebbe se mi avesse preso in giro per apparire quello che non era".

Nonostante questo, comunque, sono state spese parole di grande riconoscenza verso l'attore: è stato infatti definito come il "collega più fedele", con il quale a portato a termine numerosi lavori e con il quale "non è cambiato niente". La Arcuri ha anche affermato che tornerebbe a lavorare insieme a Gabriel. I due, infine, non hanno contatti da un po': "Durante il lockdown l'ho cercato ma non sono riuscita a parlargli", ha infatti concluso Manuela Arcuri.