Martedì 24 novembre nel salotto di Pomeriggio 5, la padrona di casa ha commentato con il suo parterre di ospiti il presunto flirt tra Giulia Salemi e Flavio Briatore. Per Giovanni Ciacci l'ex marito della Gregoraci è un uomo affascinante alla quale non direbbe mai di no. Valentina Vignali invece, ha ammesso di non comprendere come possa essere l'uomo più desiderato d'Italia.

Vignali dura su Briatore

In chiusura della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha lanciato la "bomba". Il conduttore del reality show ha chiesto spiegazioni a Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci su una presunta lite avvenuta in Sardegna tra le due.

La showgirl calabrese senza giri di parole, ha affermato di non avere mai avuto nulla contro la modella italo-persiana anche perché Giulia passava più tempo a mandare messaggi a Flavio Briatore piuttosto che interagire con lei.

Martedì 24 novembre, Barbara D'Urso ha commentato quando accaduto al reality show tra Giulia ed Elisabetta. Tra gli ospiti di Pomeriggio 5, Valentina Vignali si è chiesta come sia possibile che Flavio Briatore sia descritto come un latin lover. L'ex concorrente del GF Nip 16 ha chiosato: "Ma solo io Briatore non lo toccherei neanche con la mano di un'altra?" Anziché stemperare la situazione, Valentina ha rincarato la dose chiedendosi come sia possibile che l'ex marito della Gregoraci venga dipinto come l'uomo più desiderato d'Italia.

Infine, la giovane ha tagliato corto: "Cade a pezzi Briatore. Non ci farei neanche il brodo sinceramente".

Davanti alle affermazioni della sua ospite, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha fatto notare alla Vignali che un uomo può essere attraente anche senza avere gli addominali. Inoltre, Barbara D'Urso ha ammesso che l'imprenditore piemontese è un uomo affascinante.

Anche Giovanni Ciacci sembra essere dello stesso pensiero: il costumista ha riferito che non si tirerebbe affatto indietro con Briatore.

Il commento di Miryam Catania e Martina Nasoni

Tra il parterre di ospiti di Pomeriggio 5 erano presenti anche Martina Nasoni e Miryam Catania. Entrambe hanno preferito non esprimere un giudizio sul lato estetico dell'ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Catania si è soffermata sull'atteggiamento avuto dalla showgirl calabrese nei confronti di Giulia Salemi.

Secondo l'ex conocrrente del Grande Fratello Vip 5, Gregoraci ha avuto una caduta di stile nei confronti della sua coinquilina. Martina Nasoni invece, ha dichiarato di avere assistito a un incontro tra Briatore e Salemi. A detta della vincitrice del GF Nip 16, tra la modella italo-persiana e l'imprenditore non ci sarebbe stato alcun atteggiamento che potesse far pensare ad un'ipotetico flirt.