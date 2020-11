È scomparsa Maria S., storico volto del trono over di Uomini e donne. Ad annunciarlo è stata Anna Tedesco, che tramite le sue storie su Instagram ha voluto rivolgere una toccante dedica all'amica scomparsa. In molti ricorderanno Maria S. per la sua esuberanza che tanto ha fatto divertire il pubblico di Uomini e donne tra il 2014 e il 2015 e in quei tempi non sono mancati i siparietti con Tina Cipollari. Celebre resta il suo monito "vergognati, mettiti in ginocchio" che oggi gira sui social come meme in suo omaggio.

Anna Tedesco e la commovente dedica a Maria S.: 'Ti ricorderò per sempre'

Anna Tedesco, senza dare ulteriori particolari sulle cause del decesso, ha condiviso sul suo Instagram una foto che la ritrae insieme all'amica, a cui ha poi dedicato parole commoventi: "Il tuo sorriso era la tua più grande forza.

Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. È stato un onore averti conosciuta".

Maria S., l'ex dama di U&D probabilmente deceduta a causa di un aneurisma cerebrale

Anna Tedesco non è scesa nel dettaglio e non ha parlato delle cause che hanno portato al decesso di Maria S., ma nelle scorse settimane la figlia della donna, su Facebook, aveva fatto sapere che la madre era ricoverata presso l'ospedale di Catania a causa della Covid-19. Come scrive, però, il Blog di Uomini e donne (e riportato anche da Fanpage) Maria S. potrebbe essere deceduta a causa di un aneurisma cerebrale.

Maria S., il suo celebre monito a U&D: 'Vergogna, mettiti in ginocchio'

Maria S., come il pubblico più fedele ricorderà, è stata protagonista di Uomini e donne tra il 2014 e il 2015, dove ha partecipato per trovare un amore che condividesse con lei la passione per i viaggi, il teatro e il cinema. Siciliana, separata e madre di quattro figli, la donna si è sempre fatta riconoscere per il suo carattere esuberante e allegro.

Nelle varie puntate di Uomini e donne non sono mai mancati i divertenti siparietti con Tina Cipollari, con l'opinionista che faceva persino l'imitazione della dama. Maria S. ha anche avuto degli scontri con un'altra dama del trono over, Rina. Indimenticabile resta il suo monito "vergogna, mettiti in ginocchio", rivolto a uno di suoi corteggiatori che l'aveva offesa.

Immagini che ora girano su Twitter come meme in suo omaggio. Infatti molti i fan del programma di Maria De Filippi che stanno commentando la notizia con tanto di testimonianze, video e ricordi di una delle dame più divertenti delle ultime stagioni del programma.