Arrivano le anticipazioni della soap opera tedesca "Tempesta d'amore", ambientata in un lussuoso albergo situato in un immaginario paesino nei pressi di Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 30 novembre al 5 dicembre 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul tentato suicidio di Dirk, sul viaggio che Robert farà in Italia, sulla gelosia di Lucy nei confronti di Paul e sull'aggressione che subirà Christoph per strada.

Linda accetta di comprare le azioni di Christoph

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Werner e Robert finalizzeranno il loro piano per estromettere Christoph dalla gestione del Furstenhof. Nel frattempo, Linda accetterà di acquistare pro forma le quote del fratello in modo da tutelare il suo patrimonio da un possibile sequestro da parte delle forze dell'ordine. Dopo aver scommesso sulle capacità di Vanessa come schermitrice, Paul l'aiuterà a procurarsi il biglietto per partecipare alle gare per vincere il titolo nazionale. Convinta che Dirk voglia togliersi la vita, Franzi mostrerà a Steffen il testamento che ha trovato. Il giovane intuirà la gravità della situazione e racconterà tutto a Linda per poi decidere insieme a lei di tenere sotto controllo il padre.

Lucy è gelosa di Paul

Poco prima di firmare l'atto per il passaggio di proprietà delle azioni, Christoph troverà degli strani documenti nella borsa di Linda che giurerà di non averli mai visti prima. Il Saalfeld non crederà alla sorella e manderà all'aria il loro accordo. Robert partirà alla volta dell'Italia nella speranza che Eva sia dal fratello.

Qualche tempo dopo, però, il Saalfeld tornerà al Furstenhof a mani vuote. Durante le registrazioni per un video promozionale del Furstenhof, Lucy tratterrà a stento la gelosia quando sarà costretta a riprendere Vanessa e Paul nel corso di un massaggio dimostrativo. Bela se ne renderà conto e lo farà notare alla fidanzata.

Ariane salva Christoph

Dirk si recherà al lago per suicidarsi gettandosi in acqua. Fortunatamente però Linda arriverà in tempo per impedirglielo distraendolo con un bacio. Steffen e Franzi troveranno casualmente il drone perso da Bela in cui sono registrate alcune immagini che potrebbero scagionare definitivamente la Krummbiegl per l'omicidio di Nadja. Christoph chiederà ad Ariane di acquistare le sue quote senza sapere che la giovane vuole rovinarlo definitivamente. Dopo la compravendita, infatti, Christopf verrà aggredito da alcuni criminali per poi essere salvato nuovamente da Ariane. Tim deciderà di confessare il suo amore a Franzi ma poi cambierà idea quando scoprirà che la giovane ha trascorso la notte con Steffen.