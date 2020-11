Aurora Tropea, intervistata nei giorni scorsi da Uomini e donne Magazine, ha risposto ad alcune affermazioni rilasciate da Gianni Sperti, opinionista del programma di Canale 5, in un'intervista della scorsa settimana. La quarantottenne ha confessato che la sua frase "Vai a mungere le vacche", detta a Gianni durante una delle registrazioni del dating show, non era per denigrare il significato della fotografia pubblicata dall'uomo su Instagram, mentre era in Sardegna, ma è stata dettata da un impeto di rabbia. A tal proposito Aurora ha dichiarato: "Gianni mi attacca da quando sono seduta nel parterre (...) Le nostre liti in realtà non sono nate dopo quella frase".

Tropea: 'Gianni mi mette in bocca cose che non ho detto'

Sempre al Magazine di Uomini e Donne, Aurora Tropea ha dichiarato di non aver mai detto la frase "Non sono come te, che ti batte il cuore ogni 5 minuti" nei confronti di Gianni Sperti, come invece ha affermato l'uomo nell'intervista rilasciata sempre al Magazine la scorsa settimana. A tal riguardo la commerciante romana ha confessato: "Non ho mai detto una cosa del genere e le registrazioni lo possono dimostrare (...) Gianni ha tanti pregiudizi nei miei confronti e mi mette in bocca cose che non ho mai detto". In seguito la Tropea ha rivelato che ciò che la ferisce di più del comportamento di Sperti sarebbero le ripetute offese e il fatto che, a detta sua, lei venga attaccata più di altre persone all'interno del programma: "Gianni mi offende (...) Mi ha definito cattiva", ha aggiunto.

Aurora Tropea: 'Giancarlo mi piace molto'

Durante l'intervista, Aurora Tropea, ha dichiarato: "A Uomini e Donne sono la stessa persona che sono nella vita privata". La quarantottenne romana ha rivelato di aver conosciuto diversi uomini, nel corso dell'ultimo anno, all'interno del programma di Maria De Filippi e ha espresso il desiderio di voler trovare una persona con la quale iniziare una storia d'amore duratura: "Con alcuni ci sono uscita una o due volte (...) Se le cose non vanno non è colpa mia".

In seguito Aurora Tropea ha parlato dei suoi sentimenti nei riguardi di Giancarlo: "Mi fa battere il cuore perché ridiamo tanto insieme (...) Mi piace molto e so che si vede", ha aggiunto.

Tropea: 'Sono un'eterna fenice'

Alla fine dell'intervista, la commerciante romana ha parlato del suo nuovo look e del suo nuovo taglio di capelli, a tal riguardo ha confessato: "I mutamenti per me sono una forma di rinascita e mi piacciono (...) Sono un'eterna fenice".

Riguardo la relazione con il cavaliere del trono over Giancarlo, Aurora Tropea ha poi dichiarato: "Con Giancarlo ci sto andando con i piedi di piombo, speriamo che le cose vadano bene".