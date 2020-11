L'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e donne Nicola Vivarelli ha da poco lasciato il programma per questioni lavorative. Il suo potrebbe essere un arrivederci e non un addio definitivo, come lui stesso ha ammesso a Super Guida Tv. Il 26enne non ha escluso un suo ritorno nel programma tra qualche mese e, alla domanda in quale veste, il giovane ha ammesso che non gli dispiacerebbe l'idea del trono. Anche se per il momento non vi è stata alcuna proposta al riguardo, Nicola ha dichiarato che qualora ci fosse, sarebbe ben lieto di accettare.

Nicola Vivarelli abbandona Uomini e donne per lavoro

Nicola Vivarelli si è fatto conoscere nell'ultima parte della scorsa stagione di Uomini e donne, programma nel quale era giunto per conoscere la 70enne Gemma Galgani.

Nonostante la pioggia di critiche e gli attacchi ricevuti a causa della notevole differenza di età, i due avevano intrapreso una conoscenza, poi bruscamente interrotta la scorsa estate. Il nuovo percorso intrapreso da Nicola in questa prima parte di stagione, lo ha visto invece molto preso dalla dama Veronica, con la quale però la conoscenza si è interrotta nel momento in cui il cavaliere ha annunciato la sua imminente partenza. Il 26enne, infatti, starà lontano dall'Italia per diversi mesi a causa del suo lavoro, motivo per il quale, in una delle ultime puntate di U&D, ha salutato tutti e si è congedato da Maria De Filippi.

Nicola potrebbe tornare nella nuova veste di tronista

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda della puntata dell'addio (o arrivederci) al programma, Nicola Vivarelli è tornato a parlare attraverso Super Guida Tv dicendosi dispiaciuto di aver dovuto lasciare il programma.

In particolare, Nicola ha confessato di essersi affezionato alla redazione e a tutto il gruppo di lavoro di Maria De Filippi, consapevole anche del fatto che non poteva ignorare una chiamata di lavoro. Da quanto si apprende, il giovane rimarrà imbarcato per diversi mesi e ora in molti si chiedono se alla fine deciderà di fare ritorno a Uomini e donne.

A domanda diretta, Nicola ha ammesso di sperare che il suo sia solo un arrivederci, aggiungendo che non gli dispiacerebbe rientrare in una veste nuova, quella di tronista.

Nicola Vivarelli tronista, lui ammette: 'Se mi venisse proposto accetterei'

Anche se non vi è stata ancora alcuna proposta su questo nuovo ruolo, Nicola Vivarelli ha ammesso che se dovesse arrivare, lui certamente non direbbe di 'no'.

Queste le sue parole: "Non nego che mi piacerebbe tornare nel programma in questa nuova veste. Se mi venisse proposto accetterei. Sono uscito single e quando tornerò sarò di nuovo single". Tra le altre cose, l'ex cavaliere ha confessato di essere stato contattato anche per partecipare al Grande fratello Vip e all'Isola dei famosi. Proposte che ha rifiutato l'estate scorsa, scegliendo di continuare il percorso a Uomini e donne.