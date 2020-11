Le anticipazioni di Beautiful riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Thomas Forrester interpretato dall'attore Matthew Atkinson. Il giovane, dopo aver sbattuto la testa nel suo ufficio, perderà i sensi e quando si risveglierà si ritroverà davanti un manichino identico alla sua amata Hope. Il Forrester non ci penserà molto e deciderà di portarsi lo strano fantoccio a casa sua. Non appena gli altri si accorgeranno della mancanza del manichino avviseranno subito Charlie Weber, il quale farà subito partire le indagini in merito alla strana vicenda.

Successivamente Liam ritroverà il manichino di Hope a casa di Thomas.

Spoiler Beautiful: Liam vuole incastrare Thomas

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Liam Spencer sarà impegnato a cercare le prove utili per dimostrare che Thomas Forrester sia pericoloso. Il giovane comincerà a raccontare alcune cose strane riguardo a Thomas, ma tenderà a fare la figura del "folle", poiché nessuno gli crederà. Nel frattempo all'interno della boutique della Forrester Creations sarà esposto un particolare manichino, il quale sarà la perfetta riproduzione di Hope Logan. Il fantoccio sarà messo in mostra nel negozio per la promozione della "Hope For The Future". Successivamente Thomas si recherà presso la boutique e noterà subito lo strano manichino: il ragazzo rimarrà assai meravigliato nel vedere la somiglianza con Hope e perderà la testa, così prenderà un'assurda decisione.

Thomas ruba il manichino di Hope

Dopo aver visto il manichino della sua amata Hope, Thomas non riuscirà a resistere e lo ruberà. Il Forrester porterà via il fantoccio dalla Forrester Creations e lo nasconderà a casa sua. Con il passare dei giorni, le allucinazioni del Forrester peggioreranno sempre di più, tanto che l'uomo sarà convinto di sentire il manichino parlargli, come se fosse realmente una persona.

Thomas sarà sicuro di sentire la voce del manichino e non solo: il giovane crederà di ricevere ordini dal fantoccio identico a Hope. Frattanto Thomas cercherà di convincere tutti di stare bene e di aver ritrovato la sua stabilità mentale, tanto da riacquistare anche la fiducia della sua ex, ma in realtà il Forrester peggiorerà drasticamente le sue condizioni e perderà completamente lucidità.

Liam trova il manichino a casa di Thomas

Hope e Steffy si fideranno nuovamente della buona fede di Thomas, ma Liam non sarà ancora convinto che l'uomo sia totalmente affidabile. In seguito Thomas continuerà ad avere delle forti allucinazioni uditive e ad un certo punto sarà convinto che il manichino gli stia ordinando di uccidere il suo rivale Liam Spencer. Poi il Forrester organizzerà una cena romantica per la finta Hope e sarà così che la schizofrenia del giovane si manifesterà ancora una volta. Successivamente Liam si recherà a casa di Thomas e ritroverà il manichino: il giovane Spencer rimarrà assai turbato nel trovare il fantoccio a casa del Forrester e non prenderà molto bene l'accaduto.

Infine, Thomas cercherà di giustificarsi con Liam, dicendogli che la "bambola di Hope" sarebbe stata usata soltanto per ideare delle nuove creazioni.