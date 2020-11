Il giovedì sera di Rai 1 continuerà a essere occupato anche questa settimana dalla Serie TV italiana Doc- Nelle tue mani, che 7 giorni fa ha vinto la serata degli ascolti con 7 milioni e mezzo di spettatori e uno share superiore al 28%. Secondo le anticipazioni del penultimo episodio di giovedì 12 novembre, Andrea Fanti proseguirà le sue indagini sul Satonal, ma la denuncia di un ex specializzando lo porterà a essere sul banco degli imputati. Inoltre Lorenzo lotterà per salvare la vita di Chiara, mentre Agnese avrà un malore.

Trama di Doc- Nelle tue mani del 12 novembre: Marco e Irene cercano di far incriminare Andrea

Giovedì 12 novembre alle ore 21:25 sarà trasmesso su Rai 1 un nuovo episodio di Doc- Nelle tue mani, che vedrà come protagonista Luca Argentero nel ruolo del dottor Andrea Fanti e tutto il personale medico del Policlinico Ambrosiano. Secondo le trame dell'episodio dal titolo Veleni, la situazione per Fanti si complicherà notevolmente. Il dottor Sardoni e la moglie Irene, per allontanarlo dalle indagini sul Satonal, coinvolgeranno un ex specializzando dal nome Dario Corolla, che Andrea aveva estromesso dalla clinica quando era primario. Il Corolla accuserà Doc di aver falsificato i risultati dei test della sperimentazione scientifica.

Come si evince dallo spot trasmesso su Rai 1, per Andrea sarà difficile replicare alle accuse. L'amnesia gli impedirà di ricordare quanto successo e sarà per questo motivo che chiederà aiuto alle persone che gli sono vicino. Andrea riferirà a Giulia che non potrà che trattarsi di un complotto architettato nei suoi confronti, ma che però non ha un modo per poterlo dimostrare.

La Giordano starà al suo fianco e chiederà a Lazzarini di ricordare un aneddoto che possa in qualche modo scagionare il Fanti. Inoltre si assisterà ad uno scambio di vedute tra Andrea e Agnese, con il primo che chiederà alla seconda di credere nel suo operato.

Anticipazioni del 12 novembre: Agnese ha un malore

Nel corso della puntata vedremo tra le altre cose come Lorenzo dovrà affrontare una battaglia difficile. L'uomo infatti dovrà provare a far inserire Chiara nella lista dei trapianti, ma il compito non si presenterà facile e per il medico sarà una corsa contro il tempo. Salvare la vita della sua ex fiamma sarà un obiettivo al quale Lazzarini non vorrà rinunciare.

Fulcro principale del prossimo episodio sarà Agnese, che improvvisamente si sentirà poco bene e accuserà un malore. Una circostanza che preoccuperà colleghi, amici e in particolare l'ex marito Andrea. Cosa succederà nei dettagli lo scopriremo giovedì 12 novembre.

Per chi non potrà seguire la penultima puntata di Doc- Nelle tue mani, ricordiamo che c'è la possibilità di rivederla su Raiplay.