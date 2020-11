Riccardo Guarnieri è tornato. Questo è ciò che emerge dalle anticipazioni di Uomini e donne e relative all'ultima registrazione avvenuta domenica 1 novembre. A rivelarlo il sito Il vicolo delle news, secondo cui Riccardo si è detto pronto a rimettersi in gioco e a trovare una fidanzata dopo la rottura con Ida Platano avvenuta solo qualche mese fa. L'altra novità ha riguardato Tina Cipollari, la quale non era presente nello studio di Maria De Filippi, ma in collegamento video. Si è scoperto che l'opinionista è in quarantena, mentre Roberta Di Padua ha deciso di chiudere una volta per tutte con Michele Dentice.

U&D, registrazione 1° novembre: Tina presente via Skype perché in quarantena

La registrazione di Uomini e donne tenutasi domenica 1° novembre ha riservato alcune novità per i fedelissimi del programma di Maria De Filippi. Innanzitutto si viene a sapere che Tina Cipollari non era presente fisicamente in studio, ma solo in collegamento video. Il motivo è stato presto svelato sia dalla conduttrice che dalla stessa opinionista. Cipollari è a casa in quarantena, in quanto è stata a contatto con una persona che è poi risultata positiva al coronavirus. Per un po' di tempo, dunque, i fan e la sua storica rivale Gemma Galgani dovranno fare a meno della sua presenza in studio, ma ciò non impedirà alla vulcanica opinionista di dire la sua anche da lontano.

Biagio indeciso tra Gemma e Sabina, Roberta chiude con Michele

Dalle anticipazioni de Il vicolo delle news si viene a sapere che la registrazione è proseguita proprio con Gemma Galgani, la quale ha raccontato come sta proseguendo la conoscenza con Biagio. I due sono usciti insieme in settimana e che Biagio ha fatto altrettanto anche con l'altra dama Sabina.

Proprio il cavaliere, nel corso della registrazione, ha affermato di volersi prendere ancora qualche settimana per decidere con quale dame proseguire la conoscenza. Intanto Roberta ha deciso di chiudere con Michele, stanca delle mancate attenzioni del cavaliere nei suoi confronti.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e donne nella registrazione dell'1 novembre

Oltre alla novità del collegamento via Skype di Tina, nell''ultima registrazione di U&D si è visto anche il ritorno nel parterre maschile di Riccardo Garnieri. L'uomo, a distanza di alcuni mesi dalla rottura con Ida Platano, si è detto pronto a rimettersi in gioco e a trovare una nuova fidanzata. In attesa di vedere in tv quanto accaduto nella registrazione dell'1 novembre si sa che, a differenza di Riccardo, la sua ex Ida, per il momento, non ha intenzione di tornare nel programma, così come dichiarato dalla stessa in una recente intervista rilasciata al magazine di U&D. Ma come ha affermato la stessa dama: "Mai dire mai".