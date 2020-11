Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita con le anticipazioni che andranno in onda dal giorno 16 fino al 22 novembre 2020 sui canali Mediaset. Tutti i cittadini di Acacias 38 saranno sconvolti dal ritorno inaspettato dell'ispettore Mauro San Emeterio e solo Felipe deciderà di accoglierlo dentro la sua casa per condividere alcuni loro momenti personali. Nello specifico, il commissario racconterà che Teresa ha perso la vita, mentre Jose riuscirà a trovare un lavoro in Argentina ad Emilio.

Ramon e Antonito inizieranno subito a pensare che Carmen aspetti un bambino

Nelle prossime puntate della soap opera Una Vita, Felipe riceverà i suoi vicini alla festa di fidanzamento, mentre la dark lady Ursula e Genoveva Salmeron decideranno di lasciare per sempre il quartiere. Intanto Marcia deciderà di andare alla festa e quando sarà pronta salterà la corrente e sparirà. Nel frattempo Ramón e Antoñito si metteranno d’accordo e non diranno i loro sospetti sulla presunta gravidanza da parte di Carmen, mentre Emilio verrà a sapere che Ledesma è ritornato ancora una volta nel quartiere. Infine Felipe rimarrà senza parole quando scoprirà che la sua amata domestica brasiliana Marcia è sparita nel nulla e chiederà subito a Casilda di trovarla.

Una Vita: Ursula Dicenta negherà di essere coinvolta nella scomparsa di Marcia Sampaio

Nei prossimi episodi di Una Vita, Carmen sopporterà per un tempo limitato le continue lamentele di Lolita finché non finirà per esplodere. Nel frattempo la dark lady Ursula Dicenta negherà con tutte le sue forze di essere coinvolta nella scomparsa della domestica brasiliana Marcia e l'ispettore Mauro si metterà subito al lavoro per trovare delle prove valide per incastrare il rapitore che l'ha portata via.

L'ispettore non riuscirà a trovare nulla e l'avvocato Felipe comincerà a pensare che Marcia l'ha davvero abbandonato per sempre.

Una Vita: la Sampaio è stata rapita e non è fuggita per scappare lontano dall'Alvarez Hermoso

Carmen convincerà Ramon che non è incinta, mentre Cinta spiegherà ai suoi parenti il sacrificio che Felicia è disposta a fare.

Intanto Casilda troverà in soffitta la medaglia di Marcia Sampaio e la mostrerà immediatamente all'Alvarez Hermoso. L’avvocato capirà subito che la sua amata stava risparmiando del denaro per mandare un biglietto a suo figlio Tano e dunque, avviserà Mauro per cercare ulteriori prove in merito al rapimento della sua ragazza. Per scoprire tutte le prossime anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, bisognerà attendere le prossime puntate che saranno trasmesse in Spagna.