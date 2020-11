Continua la programmazione della soap tv iberica "Una vita", che viene trasmessa su Canale 5 con buoni indici di ascolto. Secondo le anticipazioni televisive degli episodi in onda da domenica 8 a venerdì 13 novembre, Ledesma insulterà Cinta dopo che noterà la ragazza baciarsi con Emilio, promesso sposo della figlia dell'uomo. Inoltre Felipe renderà pubblica la sua relazione con Marcia, mentre Genoveva proporrà di noleggiare una nave per aiutare i soldati feriti in Marocco. L'obiettivo della Salmeron sarà però quello di sedurre Felipe per allontanarlo dalla domestica brasiliana.

Ledesma sorprende Emilia e Cinta che si baciano

Nella puntata di "Una Vita" che sarà trasmessa domenica 8 novembre, Lolita sistemerà casa per la venuta di Ramon e Carmen, ma durante la cena che ha sancito il loro ritorno si mostrerà strana e Antonito inizierà a preoccuparsi. Nell'episodio di lunedì 9 novembre, Ledesma entrerà in casa Dominguez e noterà Emilio e Cinta che saranno intenti a baciarsi in maniera appassionata. Intanto Genoveva verrà a conoscenza del fatto che Marcia ha smesso di essere la domestica di Felipe. [VIDEO]

Marcia si fa prendere dal panico

Secondo le Anticipazioni Tv di martedì 10 novembre, Ledesma, dopo aver scoperto Cinta e Emilio in atteggiamenti intimi, si scaglierà contro la ragazza e la insulterà ripetutamente perché il Pasamar è promesso sposo della figlia dell'uomo.

L'uomo sarà infuriato e prometterà che questa azione non passerà inosservata e determinerà della conseguenze. Nella puntata di mercoledì 11 novembre, Marcia mentre tornerà a casa dopo una passeggiata noterà un sigaro adagiato su un davanzale nell'atrio del palazzo. La donna si farà prendere dal panico e le tornerà in mente il passato che sta facendo di tutto per dimenticare.

Felipe ufficializza la sua relazione con Marcia

In base alle trame di giovedì 12 novembre, Felipe preparerà una festa a casa per rendere ufficiale la propria unione con Felipe. Non tutti però saranno d'accordo con la scelta intrapresa dall'Alvarez Hermoso. Nell'episodio di venerdì 13 novembre, Genoveva avvicinerà Liberto e Ramon e proporrà loro di aiutare a tornare a casa i soldati iberici che hanno subito dei ferimenti in Marocco, attraverso il noleggiamento di un'imbarcazione.

Il fine della Salmeron però sarà duplice, in quanto se da una parte vorrà aiutare Felipe a migliorare la sua reputazione davanti agli abitanti di Acacias, nello stesso tempo si rivelerà un tentativo per sedurre l'avvocato e toglierlo alla domestica sudamericana.

Per chi non potrà seguire i nuovi episodi della soap tv "Una Vita", ricordiamo che sarà possibile rivederli su Mediaset Play, la piattaforma online della rete Mediaset. Per potervi accedere non è prevista alcuna registrazione e sottoscrizione di abbonamento.