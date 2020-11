Quello del 7 novembre sarà l'ultimo appuntamento con DayDreamer che andrà in onda di sabato. A partire dall'8 novembre, infatti, la soap opera sarà trasmessa solo di domenica. I fan, però, avranno anche una buona notizia: durante il weekend riprenderanno le repliche della fiction turca su La5.

La soap opera va in onda ogni domenica alle ore 16:20 su Canale 5 e racconta la storia d'amore travagliata e divertente tra Sanem, giovane scrittrice e dipendente della Fikri Harika, e Can, famoso fotografo e suo datore di lavoro.

La soap opera andrà in onda solo di domenica e riprenderanno le repliche su La5

La soap opera turca più amata degli ultimi tempi non sarà più trasmessa di sabato, ma solo di domenica. Il motivo di tale decisione da parte di Mediaset è dovuto alla messa in onda di Amici di Maria De Filippi, talent show che, fin dall'inizio, va in onda di sabato pomeriggio. Quello del 7 novembre, quindi, sarà l'ultimo appuntamento di sabato con la storia d'amore tra Can e Sanem. Durante il weekend Mediaset ha deciso di accontentare in parte i fans e manderà in onda le puntate della fiction fin dall'inizio su La5. A partire dall'8 novembre, ogni sabato e domenica ci sarà una sorta di maratona con le repliche di DayDreamer, dalle 18:30 alle 21:15.

In occasione del compleanno di Can Yaman, inoltre, domenica 8 sarà trasmesso uno speciale per l'attore che compie 31 anni dal titolo 'Buon compleanno Can'. Dopo le immagini dedicate a Can Yaman, saranno trasmessi i primi due episodi di DayDreamer - Le ali del sogno.

Anticipazioni puntata dell'8 novembre: Can licenzia Deren

Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda l'8 novembre su Canale 5, Emre si presenterà a casa di Leyla durante il suo fidanzamento con Osman. L'intendo del minore dei Divit sarebbe quello di impedire le nozze, ma il giovane si pentirà subito del suo gesto avventato.

Intanto, alla Fikri Harika Can licenzierà Deren. La giovane, infatti, aveva mostrato il progetto della campagna ad Aylin, pur sapendo che Divit non era d'accordo. Sanem proverà a far cambiare idea a Can, ma l'uomo è stanco di essere circondato da persone che gli dicono bugie. A quelle parole, Aydin sentirà il forte senso di colpa per avergli mentito ancora una volta a causa di Fabbri. Vedendolo così amareggiato, Sanem deciderà di non svelare la verità al suo fidanzato. Intanto, Huma vorrà essere totalmente sincera con i suoi figli e racconterà loro il vero motivo per cui lei e Aziz si sono separati. Leyla scoprirà la verità riguardo la storia tra Emre ed Aylin: la donna le aveva mentito e i due non sono mai tornati insieme.