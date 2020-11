Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 10 a a domenica 15 novembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Ledesma sarà furioso in quanto vedrà Cinta ed Emilio baciarsi appassionatamente. Nel frattempo, Felipe organizzerà una festa per ufficializzare il suo fidanzamento con Marcia.

Ledesma vedrà Cinta ed Emilio che si baciano

Nelle puntate in onda questa settimana, Ledesma sorprenderà Cinta e Emilio mentre si baciano appassionatamente a casa Dominguez. Nel frattempo, Genoveva Salmeron apprenderà che Marcia non sarà più la domestica dell'avvocato Felipe Alvarez Hermoso.

Poco dopo, Ledesma sarà molto infuriato con Pasamar che è il futuro sposo di sua figlia e così litigherà con i due ragazzi ed insulterà pesantemente la figlia di Bellita. Ovviamente, però, questa azione non passerà in sordina e anzi avrà pesanti conseguenze.

Felipe vorrà rendere ufficiale la sua relazione con Marcia

Intanto, Marcia ritornerà da una passeggiata e su un davanzale nell'atrio del palazzo vedrà un sigaro appoggiato. Proprio per questo motivo, la ragazza andrà in ansia in quanto temerà che possa essere ritornata una vecchia minaccia del passato. Nel frattempo, l'avvocato Felipe sarà al settimo cielo e deciderà di organizzare una festa per ufficializzare a tutti gli abitanti di Acacias 38 la sua relazione con l'ex domestica.

Purtroppo, però, la maggior parte dei vicini non sarà favorevole a questa unione tra i due.

L'avvocato accoglierà con grande piacere la proposta di Genoveva

Successivamente, Salmeron proporrà a Liberto e a Ramon Palacios di noleggiare una nave, in modo tale da aiutare tutti i soldati spagnoli che saranno stati feriti in Nord Africa.

In questo modo, questi ultimi potranno lasciare il Marocco e fare ritorno in patria. Inoltre, questo progetto di Genoveva potrebbe essere molto utile alla reputazione di Alvarez Hermoso. In realtà, la dark lady di Una vita avrà come unico scopo quello di avvicinare e sedurre il povero Felipe. Nel frattempo, quest'ultimo sarà favorevole all'idea della Salmeron e andrà da lei per offrirle il suo aiuto.

La donna sarà molto felice e chiederà a Felipe di poter partecipare alla sua festa di fidanzamento con Marcia.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossime puntate di Una Vita per scoprire ulteriori novità sulla proposta di Genoveva Salmeron e sul fidanzamento tra Felipe e Marcia. Intanto, per chi volesse rivedere gli episodi precedenti della soap opera spagnola potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.