Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da martedì 10 a domenica 15 novembre su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Ridge pretenderà che sua moglie Brooke chieda scusa a Thomas, però la donna non avrà nessuna intenzione di farlo. Anzi, quest'ultima si alleerà con Bill Spencer per incastrare Forrester junior. Nel frattempo, Steffy andrà da suo fratello in ospedale e lo accuserà di avergli rovinato la vita.

Ridge chiederà a Thomas se è il responsabile della morte di Emma

Nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Canale 5, Brooke Logan si rifiuterà di scusarsi con Thomas Forrester.

Nel mentre, il detective continuerà ad interrogare lo stilista per scoprire la verità sull'incidente che ha causato la morte di Emma. Ovviamente, però, Ridge si opporrà, in quanto non vorrà che suo figlio venga trattato come un assassino.

Intanto, Brooke dovrà decidere se salvare il suo matrimonio o continuare a proteggere sua figlia Hope. Nel frattempo, Thomas vorrà lasciare l'ospedale al più presto e ritornare alla sua vita di sempre e con lui sarà presente, come sempre, Ridge. Quest'ultimo sarà molto preoccupato per ciò che suo figlio dovrà affrontare una volta uscito dall'ospedale, a causa dell'astio di Brooke e le accuse della Fulton. Infatti, Forrester senior vorrà sapere da suo figlio se è il responsabile della morte di Emma.

Steffy andrà in ospedale da Thomas

Dunque, Ridge vorrà capire se suo figlio è in qualche modo implicato nella tragica morte di Emma. Nel frattempo, la moglie dello stilista stringerà un patto segreto con Bill per smascherare Thomas. In particolare, lo Spencer vorrà mettere le mani sul Gps dell'auto Forrester junior, per riuscire a provare che quest'ultimo è coinvolto nell'incidente di Emma.

Bill, però, non potrà mai immaginare che Thomas ha cancellato tutta la cronologia dei suoi spostamenti.

Poco dopo, Steffy andrà in ospedale per far visita a suo fratello. La donna sarà molto furiosa con Thomas e non vorrà perdonarlo in nessun modo. Anzi, accuserà lo stilista di aver distrutto la sua vita e quella del figlio Douglas.

Brooke e Bill si alleeranno contro Thomas

Intanto, Brooke farà accedere Bill in garage, in quanto entrambi vorranno che Thomas paghi per ciò che fatto. Nel mentre, Ridge imporrà a sua moglie di chiedere scusa a sua figlia e insisterà per farlo tornare in famiglia. La donna, però, sarà molto furiosa e sconvolta allo stesso tempo, in quanto riterrà di essere dalla parte della ragione.

Infine, Sanchez proporrà a Ridge di assecondare la richiesta di immunità per Flo. In particolare, se lo stilista dovesse acconsentire alla proposta del detective, riuscirebbe ad evitare la condanna per suo figlio Thomas.