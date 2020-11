Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che sono andate in onda in Spagna e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno diverse novità e colpi di scena davvero interessanti. In particolare, Antonito Palacios tornerà ad Acacias 38 dopo il suo viaggio in Marocco, ma non sarà più la stessa persona. Il giovane cambierà il suo pensiero politico e tutto ciò creerà non poche polemiche nel quartiere.

Antonito parte per il Marocco

Entrando nello specifico della vicenda, Antonito era partito per un viaggio in Africa per portare a termine un'importante missione per conto della Spagna, dopo lo scoppio della prima guerra mondiale.

In un primo momento, Lolita si era opposta alla partenza del marito, poi, con l'aiuto di Ramon, Antonito riuscì a convincere la moglie a lasciare momentaneamente il paesino spagnolo. Successivamente però, la famiglia Palacios non ha più ricevuto nessuna notizia del giovane e per questo hanno temuto che gli sia successo qualcosa in Marocco. Le cose peggioreranno, quando i familiari del ragazzo hanno ricevuto che un diplomatico ha avuto un gravissimo incidente in Nord Africa. Infatti, Lolita e Ramon subito hanno iniziato a temere il peggio.

Poco dopo però è giunta la notizia che il diplomatico in questione è ancora vivo, ma nonostante ciò Antonito non è tornato in patria con i suoi compagni di viaggio

Il Palacios tornerà ad Acacias 38

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, il figlio di Ramon farà ritorno ad Acacias 38.

Il giovane farà una grande sorpresa a suo padre e sua moglie. Quindi, il diplomatico ferito gravemente non era lui. Nonostante ciò, Antonito non sarà più la stessa persona che era partita per il Marocco.

Infatti, tutti gli abitanti del paesino spagnolo noteranno in poco tempo il cambiamento del giovane, in quanto verranno radicalizzate tutte le sue posizioni conservatrici.

In particolare, il figlio di Ramon si lascerà andare ad un discorso politico molto radicalizzato e si scontrerà con Miguel. Proprio per questo motivo, il marito di Carmen vorrà trovare una soluzione a questo cambiamento di suo figlio e proverà a farlo ragionare. Purtroppo però, ogni tentativo sarà vano, in quanto Antonito non vorrà più modificare il suo pensiero.

Il pensiero politico di Antonito farà molto discutere nel paesino spagnolo

Dunque, questo pensiero radicale di Antonito creerà parecchie polemiche nel paesino spagnolo. Inoltre, il giovane dopo aver tradito Lolita tornerà a far discutere per questo suo cambiamento.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Una vita che presto arriveranno in Italia per scoprire come andrà a finire la situazione di Antonito e della famiglia Palacios. Intanto, per chi volesse recuperare i precedenti episodi potrà farlo tranquillamente in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.