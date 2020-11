Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate provenienti dalla Spagna svelano che Felipe Alvarez Hermoso annuncerà al vicinato che presto convolerà a nozze con Marcia Sampaio. Una novità che sorprenderà Genoveva Salmeron, la quale organizzerà per piano per impedire la cerimonia.

Una vita: Marcia viene operata alla schiena

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5, raccontano che Felipe rintraccerà il luogo dove si trova sequestrata la sua amata Marcia grazie all'aiuto di Mauro.

Per questo motivo, l'ex poliziotto e il commissario Mendez faranno irruzione nel covo per inchiodare Andrade davanti alle sue responsabilità. Purtroppo, Sampaio riceverà un colpo d'arma da fuoco alla schiena durante i momenti concitati della liberazione.

In ospedale, i medici si riserveranno la prognosi per la brasiliana mentre Felipe accuserà Mauro di non averla protetta. L'avvocato sarà talmente disperato da accettare l'aiuto di Genoveva, che inizierà un particolare doppio gioco con lui. Salmeron, infatti, si avvicinerà sempre di più ad Alvarez Hermoso dopo aver rintracciato un rinomato luminare in grado di salvare Marcia. In questo modo, la vedova di Samuel riuscirà a far operare la rivale a Madrid, visto la sua impossibilità ad essere trasportata a Barcellona.

Felipe fa una proposta di nozze alla brasiliana

Nelle prossime puntate della soap opera iberica, Marcia supererà brillantemente l'operazione alla schiena, tanto da venire dimessa in breve tempo dalla clinica madrilena. In seguito, la brasiliana accetterà di trascorrerà la convalescenza in casa di Felipe (Marc Parejo), che ne approfitterà per rinnovare la sua proposta di nozze.

Sampaio, a questo punto, prenderà del tempo prima di dargli una risposta definitiva.

Purtroppo, Alvarez Hermoso non si accorgerà del suo strano comportamento, tanto da comunicare ai suoi amici che presto si sposerà con la sua amata. Per questo motivo, Felipe organizzerà una merenda al Nuovo Secolo XX per rendere ufficiale la sua frequentazione con la brasiliana.

Genoveva vuole ostacolare il matrimonio dell'avvocato

Non contento, Felipe farà pace con Mauro e comunicherà a Genoveva di credere che Ursula sia l'unica responsabile del rapimento della sua promessa sposa. A tal proposito, l'avvocato ultimerà i preparativi del matrimonio con Marcia, annunciando la cerimonia entro due giorni. Appresa la novità, Salmeron deciderà di organizzare un piano per ostacolare la felicità di Alvarez Hermoso, facendo giungere ad Acacias 38 un misterioso personaggio.