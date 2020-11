Grandi novità attendono i telespettatori di Una vita, la soap opera iberica di grande seguito sui teleschermi Mediaset. Gli spoiler delle puntate provenienti dalla Spagna raccontano che Marcia Sampaio accetterà di sposare Felipe Alvarez Hermoso dopo essersi sottoposta ad una delicata operazione chirurgica alla schiena.

Una vita: Marcia necessita di un'operazione chirurgica alla schiena

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate in onda a breve, raccontano che Genoveva porterà avanti il suo doppio gioco nei confronti di Felipe e Marcia.

Tutto inizierà con precisione quando la brasiliana verrà ferita da un colpo d'arma da fuoco, partito durante i momenti concitati della sua liberazione.

La donna verrà trasportata di corsa in ospedale dove i medici si riserveranno la prognosi.

Una situazione, che preoccuperà moltissimo l'avvocato quando scoprirà che i sanitari hanno deciso di non sottoporla ad un'operazione chirurgica alla schiena in quanto troppo rischiosa. Per questo motivo, l'Alvarez Hermoso chiederà l'aiuto di Genoveva in quanto era stata l'unica persona ad offrigli il denaro per pagare il riscatto imposto da Cesar Andrade per liberare la fidanzata. Alla fine, la Salmeron approfitterà della situazione da lei stessa creata, tanto da fare visita a Marcia in ospedale, per poi far sentire la sua vicinanza a Felipe.

Arnau Balaguer raggiunge Acacias 38 grazie a Genoveva

Nel corso delle nuove puntate della soap opera, Felipe continuerà a ritenere Mauro l'unico responsabile della disgrazia accaduta a Marcia mentre Genoveva organizzerà un piano per avvicinarsi sempre di più all'avvocato.

La donna, infatti, riuscirà ad entrare in contatto con un luminare, un certo Arnau Balaguer, l'unico in grado di estrarre la pallottola conficcata nelle vertebre della brasiliana. Purtroppo i medici riterranno impossibile trasportare la paziente fino a Barcellona. La nobildonna, a questo punto, non ci penserà due volte, tanto da fare la valigia e raggiungere il professore per convincerlo ad operare la sua amica ad Acacias 38.

La brasiliana accetta la proposta di matrimonio di Felipe

Arnau Balanguer acconsentirà ad operare Marcia, tanto che le sue condizioni di salute miglioreranno in breve tempo. Dopodiché, la brasiliana accetterà la proposta di matrimonio dell'avvocato Felipe, tanto da trasferirsi nella sua abitazione per trascorrere la sua convalescenza grazie al contributo di Augustina.

Una decisione, che non piacerà affatto a Genoveva, sebbene faccia buon viso a cattivo gioco. Dall'altro canto, Ursula comincerà ad insospettirsi del comportamento della sua padrona, tanto che il loro rapporto rischierà di incrinarsi da un momento all'altro.