Le anticipazioni di Una vita rivelano che le prossime puntate saranno piene di suspense. Nella prossima settimana dal 9 al 13 novembre assisteremo ad una minaccia pesante che metterà nei guai Emilio spingendolo a fuggire via da Acacias. Felipe assumerà Agustina dopo aver deciso di "licenziare" Marcia per non farle pesare il loro divario sociale. E mentre Genoveva sarà pronta a mettere in campo un nuovo e furbissimo piano per fare centro nel cuore dell'avvocato Alvarez Hermoso, la povera Marcia si ritroverà a vivere una situazione incresciosa che le causerà un attacco di panico.

Anticipazioni Una vita, Ledesma pronto a denunciare Emilio per omicidio

Ledesma resterà amareggiato dalla scena che vedrà. Nel dettaglio, il padre di Angelines coglierà in flagrante Emilio e Cinta mentre si baciano e perderà le staffe attaccando verbalmente la ragazza. Furibondo per le parole di Ledesma, Emilio tirerà un pugno all'uomo ma il suo gesto avrà delle grosse e spiacevoli conseguenze.

Furioso per l'affronto subito, Ledesma si fionderà dalla mamma di Emilio per informarla dell'accaduto e della sua ferma intenzione di denunciare il ragazzo alla polizia con l'accusa di omicidio. Spaventata dalla minaccia di Ledesma, Felicia dapprima si arrabbierà con il figlio e poi lo spingerà a fuggire da Acacias 38 per impedire che venga catturato e condotto dietro le sbarre.

Mentre Ledesma lascerà temporaneamente il villaggio iberico assieme alla figlia Angelines, Emilio deciderà di andare in Argentina. Quando confiderà all'amata Cinta i suoi piani, la notizia sconvolgerà il cuore di quest'ultima dato che avrà troppa paura di perdere il ragazzo che ama tanto.

Felipe 'licenzia' Marcia e assume Agustina

Felipe assumerà la domestica Agustina e lascerà libera Marcia affinché non si senta troppo la differenza di classe tra i due innamorati. Proprio la brasiliana vivrà un brutto episodio che le causerà un attacco di panico che avverrà nel bel mezzo di una passeggiata.

A spaventare la brasiliana sarà un sigaro appoggiato ad una parete dell'ingresso del palazzo in cui vive e che le ricorderà il suo passato. Felipe, intanto, organizzerà una festicciola per celebrare e ufficializzare la sua unione con Marcia, ma questa unione non sarà vista di buon occhio dagli invitati i quali saranno poco convinti di questa relazione.

Spoiler Una vita, Genoveva e il piano per fare colpo su Felipe

Nelle prossime puntate di Una vita vedremo Genoveva tessere nuovi intrighi. La dark lady di Acacias 38 cercherà di conquistarsi le grazie e la fiducia dei paesani mentre Ursula farà il lavoro sporco per conto suo, ossia togliere di mezzo Marcia. La signora Salmeron si recherà da Liberto e Ramon per fare loro una certa proposta riguardante i soldati spagnoli.

Nel dettaglio, Genoveva intenderà noleggiare una nave per far rientrare in patria questi soldati spagnoli che sono rimasti feriti in Marocco. Questo progetto, in realtà, farà parte di un piano volto a riavvicinare l'avvocato Alvarez Hermoso alla dark lady: riuscirà Genoveva a fare brescia nel cuore di Felipe e a sottrarlo dalla domestica brasiliana?