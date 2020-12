Proseguono con un divertente siparietto le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno. Can e Sanem, dopo l'incendio al capanno del fotografo avvenuto per mano di Yigit, avranno modo di riavvicinarsi. I due giovani ritroveranno pian piano non solo la complicità ma anche il loro modo reciproco di punzecchiarsi. E sarà proprio quando l'affascinante fotografo prenderà in giro la sua ex fidanzata per la mancanza di dimestichezza nell'orientarsi negli spazi aperti che la giovane, scambiandolo per un orso, gli darà un colpo in testa. Il furbo Divit sfrutterà l'occasione per farsi coccolare dalla donna che ancora ama.

Can e Sanem alla ricerca di Caner

L'incendio provocato dalla perfida mano di Yigit otterrà gli effetti contrari a quelli desiderati dall'editore. Seguendo le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, quando Sanem vedrà Can gettarsi tra le fiamme per salvare un foulard che rappresenta la loro storia d'amore, si offrirà di curare le ferite che il fuoco procurerà al suo indimenticato amore. I due giovani passeranno quindi del tempo insieme e un nuovo avvenimento darà occasione ad entrambi di rinnovare l'amore reciproco.

La mamma di Caner, un ragazzino che frequenta Sanem, deciderà di avventurarsi nel bosco. La madre del teenager chiederà aiuto a Sanem per trovare il figlio e Can, avendo indicato a Caner alcuni luoghi del bosco isolati, si offrirà per fornire una mano alla scrittrice.

Effettivamente, collaborando, la ex coppia ritroverà il ragazzo che verrà riconsegnato alla madre, che sarà grata ad entrambi. Mentre gireranno per il bosco, Can si ritroverà a prendere benevolmente in giro Sanem, che da sempre ha dimostrato di non potersi orientare nei luoghi che non conosce bene.

Sanem scambia Can per un orso

Sanem si indispettirà e si allontanerà da Can, ma da sola nel bosco poi si impaurirà vedendo un'ombra.

Scambiandolo per un orso, la dolce scrittrice darà un colpo in testa a Can, procurandogli una ferita alla testa dalla quale uscirà un po' di sangue. Il colpo non sarà forte ma Can fingerà di svenire cogliendo l'occasione di farsi coccolare e curare da Sanem. I due quindi staranno ancora insieme, in quanto la Aydin non se la sentirà di lasciare da solo Can..

Prima di ritrovarsi in maniera definitiva passerà ancora del tempo, ma Sanem stando a contatto con Can scoprirà che il suo ex ha finalmente letto il suo romanzo. Il fotografo conosce a memoria ogni passo del testo e ciò colpirà Sanem che si commuoverà. Yigit sarà sempre più innervosito dalla situazione e cercherà di mettere in pratica un nuovo piano contro il suo 'nemico' Can.