Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola che sta emozionando i propri telespettatori grazie ai numerosi colpi di scena che stanno caratterizzeranno questo finale di stagione. Le trame delle nuove puntate in onda a breve su Canale 5 raccontano che Ignacio Solozabal farà un'importate scoperta su Maria Jesus. L'imprenditore, infatti, apprenderà che la sua ex amante gli aveva fatto credere che Pablo Centeno fosse suo figlio solo per depredarlo di tutti i suoi averi.

Il segreto: Pablo vuole rintracciare Maria Jesus

Le anticipazioni de Il segreto sulle nuove puntate che saranno trasmesse prossimamente sui teleschermi italiani raccontano che Pablo farà una scoperta che cambierà per sempre il corso della sua vita.

Tutto inizierà quando l'ex militare deciderà di rintracciare sua madre Maria Jesus ed il cugino Alberto per chiederli di ritirare la denuncia nei confronti di Jesus Urrutia per il decesso dello zio in occasione di un incidente avvenuto in fabbrica molti anni prima.

Ramon, a questo punto, aiuterà Centeno a trovare alcune informazioni sulla madre. Per questo motivo, il ragazzo sceglierà di abbandonare per qualche tempo Puente Viejo per avere un confronto con lei.

Ignacio scopre che Pablo non è suo figlio

Nelle nuove puntate dello sceneggiato in onda a breve in televisione, Pablo partirà per Bilbao senza avvertire nessuno eccetto Carolina. A tal proposito, Ignacio si dimostrerà molto preoccupato per l'assenza del giovane, in quanto è certo che Maria Jesus e Alberto Santos non ritorneranno sui loro passi.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Centeno rimetterà piede a Puente Viejo, chiedendo di avere un incontro con l'imprenditore. Qui, l'ex militare gli comunicherà di non essere suo figlio, in quanto frutto dell'amore tra sua madre e un marinaio di nome Adrian.

I telespettatori, a questo punto, capiranno che Maria Jesus aveva ingannato Ignacio per mettere le mani sulla sua ingente eredità, attribuendogli un figlio che non era suo.

Jesus Urrutia rimane in carcere

Durante l'incontro, Ignacio rassicurerà Pablo che i suoi sentimenti per lui sono immutati mentre Carolina scoprirà di non essere sua sorella. In ogni caso, Alberto si rifiuterà di ritirare la denuncia nei confronti di Jesus Urrutia, che dovrà necessariamente rimanere in carcere in attesa del processo con grande ansia di sua moglie Encarnacion e sua figlia Alicia.

Per questo motivo, i rapporti tra i Solozabal e gli Urrutia continueranno ad essere molto tesi.

In attesa di sapere come si concluderà questa story-line, si ricorda che 'Il Segreto' può essere rivisto in modalità on-demand sul sito 'Mediaset Play'.