Sarà una serata speciale quella del Grande Fratello Vip in onda il prossimo 31 dicembre su Canale 5. Le anticipazioni della puntata di fine anno rivelano che ci saranno un bel po' di ospiti che si metteranno in gioco per regalare al pubblico da casa dei momenti di spensieratezza e divertimento, in attesa dell'arrivo del nuovo anno. Tanti i volti noti che faranno parte a questo speciale veglione di fine anno, tra cui vi segnaliamo la presenza di Rita Rusic e Valeria Marini.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni dello speciale di giovedì 31 dicembre 2020

Nel dettaglio, le anticipazioni sullo speciale Grande Fratello Vip in onda il 31 dicembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per diversi momenti di intrattenimento che vedranno protagonisti non solo gli attuali concorrenti di questa quinta edizione ma anche dei volti noti al pubblico.

Confermata la presenza della showgirl sarda Valeria Marini che in passato è stata un'ex concorrente del reality show condotto attualmente da Signorini. Oltre a Marini, si metterà in gioco anche Rita Rusic, che lo scorso anno ha tenuto in piedi le dinamiche del gioco per diverse puntate.

Fausto Leali e The Kolors tra gli ospiti dello speciale GF Vip di fine anno

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni dello speciale Grande Fratello Vip in onda il 31 dicembre su Canale 5, rivelano che tra gli ospiti è confermata anche la presenza della band dei The Kolors, che allieterà il pubblico con i loro brani così come farà Fausto Leali.

Dopo la squalifica avvenuta quasi a inizio reality, Fausto Leali potrà finalmente ritornare di nuovo in studio e nella casa più spiata d'Italia, per regalare un medley dei suoi indimenticabili brani.

E poi ancora tra gli ospiti annunciati di questo speciale GF Vip del 31 dicembre, figurano anche Pupo e Cristiano Malgioglio: non si esclude che i due possano cimentarsi anche in un duetto sulle note di "Gelato al cioccolato".

Il balletto dei 'vipponi' nella serata di fine anno del 31 dicembre

Inoltre in queste ore i vipponi che sono all'interno della casa più spiata d'Italia, stanno preparando delle coreografie che metteranno in scena nel corso della serata di giovedì.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

I concorrenti sono stati divisi in due gruppi capitanati da Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Anche i gieffini già eliminati di questa edizione, si cimenteranno in un balletto in studio, così come ha svelato Fulvio Abbate sul suo profilo ufficiale Instagram.

Insomma gli ingredienti per una serata di grande divertimento e intrattenimento ci sono tutti: riuscirà Alfonso Signorini ad avere la meglio nella gara degli ascolti contro il rivale Amadeus?