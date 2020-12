Proseguono gli appuntamenti in diretta su Canale 5 con il Grande Fratello Vip e le anticipazioni della prossima settimana rivelano che tornerà la doppia puntata in prima serata. Le anticipazioni rivelano che, oltre alla puntata in programma lunedì 28 dicembre, sarà trasmesso anche un altro appuntamento speciale in prime time: quello del 31 dicembre, in onda a partire dalle 21:00 subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Una serata ricca di colpi di scena e di ospiti: tra questi anche un ex protagonista di questa quinta edizione, squalificato poche settimane dopo l'inizio del reality show.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 31 dicembre: Fausto Leali ritorna dopo la squalifica

Nel dettaglio, le anticipazioni dello speciale del Grande Fratello Vip in programma il 31 dicembre su Canale 5, rivelano che ci sarà il ritorno di Fausto Leali, così come svelato su alcuni siti di gossip.

Il cantante, protagonista del cast iniziale di questa edizione, venne squalificato alla terza puntata per delle frasi di cattivo gusto che aveva pronunciato nei confronti di Enock Balotelli.

Da quel momento in poi, Fausto Leali non ha più presto parte alle dirette in studio del reality show, come prevede la regola del reality show per i concorrenti che vengono squalificati dalla trasmissione di Canale 5.

Tuttavia, per il veglione di Capodanno del prossimo 31 dicembre 2020, Fausto Leali sarà tra i protagonisti in studio e allieterà la serata dei "Vipponi" ma anche del pubblico da casa che seguirà lo speciale in onda dalle 21:00 fino a notte fonda.

Tra gli ospiti dello speciale GF Vip del 31 dicembre anche i The Kolors

Ma Fausto Leali non sarà l'unico ospite musicale che parteciperà a questa serata speciale del GF Vip in onda il 31 dicembre su Canale 5.

Confermata, infatti, anche la presenza dei The Kolors, la band lanciata dal talent show Amici di Maria De Filippi e capitanata da Stash, da poche settimane diventato padre.

A questi due artisti se ne aggiungeranno altri due che sono delle presenze fisse del reality show condotto da Alfonso Signorini. Trattasi di Pupo e Cristiano Malgioglio, rispettivamente opinionista ed ex concorrente del GF Vip 2020.

Tra i papabili ospiti anche Elettra Lamborghini

Non si esclude che i due possano cimentarsi in un duetto sulle noti di "Gelato al cioccolato", la hit scritta da Malgioglio e portata al successo proprio da Enzo Ghinazzi in arte Pupo.

Tra i nomi circolati nel corso delle ultime giornate, vi era anche quello di Elettra Lamborghini che a quanto pare potrebbe essere una sorta di guest-star di questo speciale del 31 dicembre.

Al momento, però, manca ancora la conferma ufficiale al 100%.