Continua la programmazione domenicale di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie turca interpretata da Can Yaman e Demet Ozdemir. Il nuovo appuntamento in onda il 13 dicembre alle 16:20 su Canale 5 riserverà ai telespettatori colpi di scena e momenti difficili per i protagonisti. Come gli appassionati di DayDreamer sanno, Can si è reca fuori città per riflettere sulla proposta di lavoro fatta da Polen. Leyla convince la sorella a raggiungere Can all'albergo di Ağva. La giovane, inizialmente titubante, alla fine capirà che è la cosa più giusta da fare per riavvicinarsi al fotografo. Nella puntata in onda domenica 13 dicembre, secondo le anticipazioni, Sanem e Can trascorreranno del tempo insieme e si ritroveranno a condividere lo stesso letto quando la ragazza avrà un problema con il riscaldamento della sua camera.

Anticipazioni DayDreamer - Le ali del sogno domenica 13 dicembre: Can e Sanem si riavvicinano

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, relative all'appuntamento di domenica 13 dicembre, rivelano che Sanem cercherà di riavvicinarsi a Can, ma i suoi tentativi falliranno fino a che, per una circostanza fortuita, i due si ritroveranno a passare insieme la notte.

Tutto inizierà dopo il ritorno di Sanem nella sua camera, che si trova nello stesso albergo dove alloggia Can. La ragazza si accorgerà con enorme disappunto che il riscaldamento non funziona e inizierà ad avere freddo. La scrittrice deciderà allora di recarsi alla reception per segnalare il problema. La risposta, però, non sarà confortante. L'addetto alle riparazioni verrà soltanto il giorno successivo.

Nel frattempo sopraggiungerà Can che, apprese le difficoltà in cui si trova Sanem, la inviterà a dormire nella sua camera.

Il fotografo affermerà di avere a disposizione due letti e la giovane potrà dormire in quello singolo. La giovane Aydin accetterà immediatamente la proposta e lo seguirà in camera. Dopo essersi messa a letto, però, inizierà a lamentarsi di quanto sia scomodo e alla fine otterrà di dormire in quello di Divit.

I due si risveglieranno abbracciati, ma l'idillio durerà poco.

Polen rovina l'idillio tra Can e Sanem nella puntata di DayDreamer in onda il 13 dicembre

Il momento romantico tra Can e Sanem non durerà a lungo per un arrivo inaspettato. Huma, infatti, non si è arresa di fronte alle parole di Emre e ha escogitato un modo per sapere dov'è andato Can. Secondo le prime anticipazioni di DayDreamer, nella puntata del 13 dicembre la donna si rivolgerà a CeyCey e riuscirà a farsi rivelare il posto in cui alloggia il figlio.

Dopo aver appreso che il giovane si trova ad Ağva lo comunicherà immediatamente a Polen, che si metterà in viaggio per raggiungere l'albergo. Giunta sul posto, l'ex fidanzata andrà subito da Can e arriverà proprio nel momento in cui il fotografo sarà più vicino a Sanem dopo la notte trascorsa nello stesso letto. Polen si insinuerà tra i due innamorati. Ciò spingerà Can a riflettere sulla proposta di lavoro all'estero.