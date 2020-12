Il gran finale de Il Segreto si avvicina e le anticipazioni delle ultime puntate spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati ai personaggi chiave di questa ultima stagione. Tra questi ci sono Marta e Adolfo che saranno sempre di più al centro della scena per questo loro amore impossibile che gli causerà non poche sofferenze. Come se non bastasse, Marta scoprirà di essere in dolce attesa: la donna comunicherà la notizia della sua gravidanza, rivelando che il bambino che porta in grembo sia di Ramon ma in realtà questa potrebbe non essere la verità dei fatti.

Il Segreto, le nuove anticipazioni spagnole: Marta aspetta un figlio

Nel dettaglio, infatti, Marta e Ramon dopo aver scoperto che la donna aspetta un figlio decideranno di comunicare a tutti i loro familiari il dolce e lieto evento.

Sarà presente anche Adolfo che sarà costretto a mandare giù questo rospo, facendo finta di essere contento del fatto che i due diventeranno genitori al più presto.

Tuttavia, dopo l'entusiasmo iniziale, Adolfo deciderà di affrontare la donna e senza alcun tipo di retorica o di esitazione, le chiederà di dirgli se il bambino che porta in grembo sia davvero di Ramon oppure in realtà sia suo. Una conversazione che i due credevano fosse privata ma che in realtà verrà ascoltata anche dallo stesso Ramon che resterà a dir poco allibito da questi sospetti.

Ramon potrebbe non essere il padre del figlio di Marta

E le anticipazioni delle nuove puntate spagnole de Il Segreto rivelano che Ramon affronterà di petto sua moglie, la quale proverà a tranquillizzarla e a rigettare al mittente tutti i suoi sospetti.

Eppure Ramon non crederà al racconto di Marta che, in tutti i modi, gli farà credere che quel bambino sia suo.

L'uomo diventerà una vera e propria furia, anche solo al minimo sospetto che quel bambino possa essere del suo rivale Adolfo e di conseguenza che sua moglie possa averlo tradito quando stavano già insieme. Come si evolverà a questo punto la situazione?

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Adolfo, col passare dei giorni, comincerà ad avere il sospetto che Marta possa essere vittima di soprusi e maltrattamenti nei confronti di Marta.

Raimundo comincia a riprendersi: le anticipazioni spagnole de Il Segreto

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate spagnole de Il Segreto in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Francisca comincerà ad accorgersi che ci sono dei netti miglioramenti che riguardano il suo amato Raimundo.

Dopo un periodo in cui l'uomo non ha dato segnali di vita, ed è apparso in perenne stato catatonico, ecco che comincerà a riprendersi. La signora Montenegro, infatti, si accorge che Raimundo muove continuamente le palpebre e con questo movimento risponde alle domande che gli vengono poste dalla stessa Francisca.