Nelle prossime puntate di Beautiful, Katie dopo il collasso renale continuerà a peggiorare e i medici non daranno molte speranze alla sua famiglia. Bill le starà accanto, così come Brooke e il piccolo Will. Occorre al più presto trovare un donatore di rene compatibile per salvarle la vita e il tempo scorre.

Stando alle anticipazioni della soap, Katie sembrerà arrendersi al proprio destino e così, in un momento di vicinanza con la sorella Brooke, le farà promettere di stare accanto a Will quando lei se ne andrà per sempre. Sarà proprio il piccolo Will a commuovere la madre con la sua generosa proposta.

Beautiful, anticipazioni: Katie prega Brooke di prendersi cura di suo figlio

La gravità delle condizioni di salute di Katie farà disperare Bill. Anche se proverà a farle coraggio, Spencer si sentirà mancare la terra sotto i piedi alla sola ipotesi di perdere la donna che ama e la madre di suo figlio. In ospedale, il dottor Davis è chiaro: il tempo è poco e ogni ora che passa, per Katie ci sono sempre meno speranze.

Continuando con le anticipazioni americane di Beautiful, Katie vorrà parlare con Brooke per assicurarsi che dopo la sua possibile scomparsa tutto vada nel modo giusto. Ciò che le sta a cuore è la serenità del piccolo Will e per tal motivo si farà promettere da Brooke che lo crescerà al posto suo.

Nel frattempo, Shauna non perderà tempo per convincere Flo a farsi avanti per donare il rene a Katie.

In questo modo, potrebbe peraltro a tutti gli effetti ottenere il perdono delle Logan e riacquistare il prestigio e i privilegi tolti ad entrambe dopo la scoperta dello scambio di culle di Beth.

La dottoressa Camille incontra Flo

Come rivelano le anticipazioni di Beautiful, Katie sarà in attesa di un trapianto di rene, unica possibilità per salvarsi.

Flo dopo avere ascoltato le parole di Shauna, accetterà di sottoporsi ai test per verificare la compatibilità con il patrimonio genetico della zia e incontrerà la dottoressa Camille.

Camille vorrà accertarsi che Flo sia consapevole dei rischi ai quali andrà incontro sottoponendosi al trapianto di rene. La giovane Fulton, spinta anche dal desiderio di Shauna di rientrare di fatto nella famiglia Logan, prometterà di pensare all'eventualità della delicata operazione chirurgica.

Tuttavia, Flo farà trasalire Shauna quando metterà in chiaro le sue condizioni: nessuno, in primis Katie, dovrà mai sapere che la donatrice del rene è lei. Qualcuno, però, ha già fatto una proposta al dottore.

Katie davanti alla verità nelle prossime puntate di Beautiful

Brooke e Donna andranno a trovare Katie con il piccolo Will, che penserà di essere in grado di salvare la madre. Il bimbo le dirà di volerle donare il suo rene.

Tutti i presenti nella stanza si commuoveranno davanti all'abbraccio di Katie e Will. Anche se il bimbo non piò salvare la madre, perché troppo piccolo per sottoporsi a un trapianto, ha dimostrato quanto le voglia bene. Katie, certa ormai di morire, esorterà il figlio a seguire sempre i suoi sogni e a non piangere per lei.

Proprio in quel momento entrerà il dottor Davis. Come narrano le anticipazioni di Beautiful, Katie tornerà a sorridere dopo aver saputo dal medico che una donatrice anonima si è fatta avanti. Si tratta di Flo che, come fatto promettere a Shauna e alla dottoressa Camille, desidererà rimanere anonima. Qualcosa però, non andrà come previsto.