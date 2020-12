Arrivano anticipazioni di Beautiful interessanti per quanto riguarda il personaggio di Steffy. Nelle ultime puntate americane andate in onda in Usa, la giovane Forrester e Liam hanno passato la notte insieme, salvo poi pentirsi la mattina seguente. Rimorsi che sono tuttavia svaniti nel giro di qualche giorno.

Chi non sa nulla è Hope (almeno per il momento). Indaffarata a seguire con spirito di protezione il piccolo Douglas - ora di nuovo senza il padre Thomas, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale - Hope non sa che cosa sta succedendo alle sue spalle.

La situazione sembra ripetersi, anche se con dinamiche diverse.

Se prima Steffy aveva tradito Liam con Bill, mettendo fine al suo matrimonio dopo la richiesta del test del Dna per la piccola Kelly, ora a tremare è Finn. Sì, perché stando alle anticipazioni americane, pare proprio che la dolce e temeraria Steffy possa ritrovarsi in dolce attesa e che, come già accaduto in passato, non sappia con esattezza chi sia il padre.

Anticipazioni Beautiful: nel cast torna la ginecologa di Steffy Forrester

A dare sostanza alle anticipazioni, sarà il ritorno nel cast di Beautiful della dottoressa Tina Huang: per chi non lo ricordasse, si tratta della ginecologa di Steffy, alla quale la donna si era rivolta in gran segreto per conoscere l'identità del padre di Kelly.

Inoltre, c'è anche da aggiungere che Jacqueline MacInnes Wood, l'attrice che presta il volto a Steffy, è in attesa del suo secondo figlio e, come era già accaduto per la storyline in cui la giovane Forrester si disperava per aver passato la notte con Bill, non si esclude che la bella Wood si prenda una pausa dalle riprese.

Liam e Steffy passano una notte d'amore

Stando alle anticipazioni americane di Beautiful, dopo che Liam avrà creduto di vedere Hope e Thomas baciarsi, si recherà a casa della ex moglie Steffy. Qui, dopo reciproche confessioni e qualche bicchiere di troppo, i due cederanno alla passione.

Tale notte inevitabilmente farà riflettere entrambi che, se prima erano convinti di nascondere ai rispettivi partner il tradimento, ora sembrano pensare con nostalgia a quel fugace incontro.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nelle ultime puntate di Beautiful trasmesse negli Usa, Liam ha infatti confessato a Steffy di provare ancora dei sentimenti per lei.

Steffy avrà dei dubbi nelle prossime puntate di Beautiful

Proprio negli stessi giorni in cui Steffy cederà alla passione con Liam, anche Finn passerà una notte con lei. Un dettaglio che potrebbe essere determinante per la presunta gravidanza di Steffy.

Stando alle indiscrezioni riguardo le nuove puntate di Beautiful, anche il ritorno della ginecologa della bella Forrester non è certo casuale. Steffy si potrebbe così trovare (di nuovo) incinta, senza sapere con esattezza se il padre sia Liam oppure il suo attuale amore Finn.