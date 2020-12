Beautiful non si ferma e terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 anche nella prima settimana del 2021. Nelle puntate in onda dal 3 al 9 gennaio, Hope deciderà di chiedere la custodia di Douglas.

La giovane vorrà proteggere il bambino da Thomas che, venuto a sapere delle intenzioni della sua ex, sarà furioso e cercherà di riprendersi il figlio. Forrester Jr si renderà conto però, che il bambino non starà bene in sua compagnia e ciò potrebbe indurlo a firmare i documenti per l'adozione del piccolo. Nel frattempo Liam e Hope discuteranno a causa di Steffy. La giovane Logan sarà gelosa del rapporto tra la sorellastra e Liam.

Hope furiosa con Liam

In Beautiful, le trame si faranno sempre più avvincenti, soprattutto dopo che Hope verrà a sapere che Liam ha portato Beth a casa di Steffy a sua insaputa. La figlia di Brooke sarà furiosa, soprattutto perché Spencer non avrà ancora chiarito con la sua ex come stiamo i rapporti tra loro. In questo frangente, Hope sembrerà gelosa della sorellastra.

Nel frattempo, Thomas confesserà a Zoe il proprio piano contro le sorelle Logan. Il giovane le dirà di essere sicuro che anche Shauna sarà una loro preziosa alleata contro Brooke, soprattutto dopo aver scoperto che la donna ha baciato Ridge.

Beautiful, anticipazioni: Hope vuole la custodia di Douglas, Liam perplesso

Con il prosieguo delle puntate, Zoe cadrà ingenuamente nella trappola di Thomas, mentre Hope dirà a Liam che intenderà chiedere la custodia di Douglas.

Poco dopo, i due verranno raggiunti da Brooke, la quale consegnerà loro i documenti necessari per l'adozione del figlio di Thomas. Liam rimarrà perplesso e sembrerà che per lui questa importante decisione sia quasi una scelta obbligata.

In attesa di scoprire se Liam accetterà di adottare Douglas, nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, Thomas verrà a conoscenza delle intenzioni di Hope.

Spoiler di Beautiful 3-9 gennaio: Thomas lascerà Douglas a Hope?

In Beautiful dunque non tarderà ad arrivare il momento in cui Thomas si presenterà di fronte a Hope deciso a riprendersi Douglas. Il giovane Forrester però, si renderà conto che il bambino non sarà contento di vederlo e questo lo farà riflettere. Thomas sarà confuso sul da farsi e, nonostante prometterà a Hope che firmerà i documenti per la custodia, ne parlerà prima con Ridge.

Cosa gli consiglierà il padre? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.

Si ricorda che Beautiful andrà in onda nel consueto orario delle 13:40 su Canale 5, da domenica 3 a sabato 9 gennaio, a eccezione del giorno dell'Epifania, data in cui le vicende di casa Forrester non verranno trasmesse.