Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 in questa settimana, compresa fra lunedì 28 dicembre e domenica 3 gennaio, ci saranno diversi sviluppi interessanti. La soap non andrà in onda giovedì 31 dicembre e venerdì 1° gennaio.

In particolare, negli appuntamenti di questa settimana, Ridge e Brooke litigheranno perché la Logan vorrà estromettere Thomas dalla Forrester Creations. Allo stesso tempo però, il giovane si alleerà con Zoe proprio per far fuori dall'azienda le sorelle Logan.

Ridge e Brooke litigheranno ancora a causa di Thomas

Nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5, Ridge Forrester pregherà sua moglie Brooke Logan di perdonare Flo per gli errori commessi. Lo stilista cercherà di convincere la donna a dare una seconda possibilità a sua nipote, visto e considerato che la ragazza si è pentita per tutto ciò che ha fatto e inoltre anche donato il suo rene per salvare la vita di sua zia Katie.

Allo stesso tempo però, Brooke e Ridge si ritroveranno a litigare a causa di Thomas. Infatti, Logan pretenderà che il giovane venga estromesso definitivamente dalla Forrester Creations, ma lo stilista si rifiuterà di cacciare suo figlio dall'azienda di famiglia.

Steffy e Hope litigheranno

Nel frattempo, Wyatt Spencer verrà a sapere che Flo ha donato il suo rene a sua zia Katie.

Il fratello di Liam resterà molto stupito dal gesto della ragazza e così deciderà di incontrarla per cercare di capire le sue reali intenzioni. Intanto, Thomas ascolterà di nascosto una conversazione tra Shauna e suo padre. I due parleranno della notte trascorsa insieme.

Invece, Steffy Forrester avrà uno scontro molto duro con la sua sorellastra Hope.

Infatti, la stilista non vorrà che Logan prenda decisioni al posto di Liam e soprattutto vorrà evitare che la sorellastra si occupi di Douglas, a causa della vicinanza di Brooke al figlio di Thomas. In particolare, la famiglia Forrester è preoccupata di questa vicinanza di Brooke, a causa dell'astio tra la donna e il figliastro Thomas. Proprio per questo motivo, Steffy temerà che la nonna del piccolo possa fargli una sorta di "lavaggio del cervello" per allontanarlo dal padre.

Thomas e Zoe si alleeranno

Poco dopo aver origliato la conversazione tra Fulton e suo padre, Thomas Forrester avrà un'idea per liberarsi della Logan. Per portare a termine il suo piano, lo stilista si servirà di un'alleata: Zoe. Quest'ultima infatti starà per cadere tra le grinfie dello stilista che sarà sempre più intenzionato a voler estromettere le sorelle Logan dalla Forrester Creations.

Non rimane che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti della soap opera americana.