Cresce l'attesa per il ritorno in tv di una delle fiction più amate del piccolo schermo "Che Dio ci aiuti 6", con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. La serie tv ormai giunta alla sua sesta stagione di programmazione ritornerà sul piccolo schermo all'inizio di gennaio 2021, subito dopo la fine delle feste natalizie. In quell'occasione andrà in onda la prima puntata della sesta stagione che sarà principalmente incentrata sul passato di suor Angela, sul ritorno di Monica e sulla volontà di Azzurra di cambiare radicalmente vita.

La programmazione e il cast di Che Dio ci aiuti 6

Le anticipazioni diffuse sul web ci rivelano che la puntata d'esordio della sesta stagione di Che Dio ci aiuti verrà trasmessa in prima serata su Rai 1 il 7 gennaio 2021. La fiction con Elena Sofia Ricci, infatti, si riprende la serata del giovedì sera di Rai 1 che fino a qualche settimana fa apparteneva ad un'altra grande serie tv di successo, Doc - Nelle tue mani.

Per quanto riguarda la concorrenza, sarà costretta a contendersi lo scettro di programma più visto della serata con Daydreamer- Le ali del sogno, interpretata da Can Yaman. Non avendo abbastanza spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, Mediaset ha deciso di trasmettere la soap opera in prima serata per tutto il palinsesto invernale della rete.

Il cast della sesta stagione sarà composto dai volti storici della serie ed alcune piacevoli new entry. Oltre ad Elena Sofia Ricci ci sarà sempre Valeria Fabrizi nel ruolo di suor Costanza, Francesca Chillemi nei panni di Azzurra e Diana Del Bue in quelli di Monica. Fra le new entry invece ci sarà Pierpaolo Spollon nei panni di Erasmo Genzimi. Quest'ultimo è noto al pubblico di Rai 1 per avere partecipato alla serie Doc - nelle tue mani.

Le anticipazioni della serie tv Che Dio ci aiuti 6

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 ci suggeriscono che anche quest'anno suor Angela dovrà fare del suo meglio per risolvere i problemi personali della sua vita e i vari casi in cui si imbatterà nel corso delle sue giornate. In particolar modo, la suora dovrà fare i conti con l'arrivo di Erasmo, una sua vecchia conoscenza.

L'uomo, infatti, giungerà a sorpresa al convento portando scompiglio nella vita delle ecclesiastiche che ci vivono. A quel punto, suor Angela si troverà in enorme difficoltà fino a quando non farà ritorno al convento Monica che l'aiuterà a superare tutto ciò.

La trama principale della fiction comunque non si concentrerà soltanto sulla protagonista ma si focalizzerà anche su uno dei personaggi più amati della serie, Azzurra. La giovane, infatti, sarà chiamata a prendere un'importante decisione nella sua vita che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro. Azzurra deciderà di abbandonare la vita da ragazza viziata per intraprendere la carriera ecclesiastica decidendo di diventare una novizia a tutti gli effetti.