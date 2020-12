Can Yaman si conferma essere il nuovo volto più amato delle Serie TV targate Mediaset. Dopo il successo di Cherry Season e DayDreamer - Le ali del sogno, approderà sulla rete ammiraglia Mediaset una nuova serie che vedrà protagonista l'attore turco. Stiamo parlando di Mr. Wrong (tradotto Signor Sbagliato), qui Can sarà il protagonista indiscusso maschile, al suo fianco il volto femminile sarà quello di Ozge Gurel, l'attrice con la quale Can Yaman aveva già tenuto rapporti lavorativi nella serie TV Bitter Sweet, trasmessa da Canale 5 nell'estate 2018.

Canale 5: anticipazioni della nuova serie dal nome Mr. Wrong

Le anticipazioni di questa nuova serie tv dal nome Mr. Wrong rivelano che la trama principale ruoterà, quasi come sempre, intorno a una tormentata relazione tra due ragazzi vicini di casa. Ozgur, interpretato da Can Yaman, è un ristoratore mentre il personaggio femminile, Ezgi, sarà una ragazza sfortunata in amore. Tra i due vicini di casa inizierà una controversa storia d'amore. La storia nascerà in seguito a un accordo che i due raggiungeranno dopo diverse peripezie. Lei farà la finta fidanzata di Ozgur, lui le offrirà svariati consigli su come conquistare il cuore di un uomo. Questi escamotage, con il passare del tempo, saranno le fondamenta di una delle storie d'amore che si apprestano a essere tra le più seguite dai telespettatori.

La serie turca al posto de 'Il segreto'

Canale 5, con l'arrivo di Mr. Wrong, andrà a incrementare il pomeriggio in rosa che, come ben sappiamo, a breve dovrà fare a meno de 'Il segreto'. Secondo alcune voci di corridoio Can Yaman si appresterebbe ad andare a sostituire la temibile donna Francisca, dunque il 'signor sbagliato' sarà la scelta giusta?

Gli ingredienti per replicare gli ascolti delle precedenti stagioni con protagonista Can Yaman ci sono tutti. Dunque, come anticipato dal sito DavideMaggio.it, sembrerebbe proprio che la programmazione di Mr. Wrong sia quella pomeridiana e se sostituirà 'Il Segreto' andrà in onda verosimilmente nella fascia oraria che va dalle 16:20 alle 17:15, per lasciare poi spazio a Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso.

Daydreamer sbarca in prima serata da gennaio 2021

Continua il sodalizio tra Mediaset e Can Yaman. L'attore turco che ha fatto innamorare milioni di donne sembra essere sempre più apprezzato anche nei palinsesti di Canale 5. A conferma di ciò apprendiamo che Daydreamer - le ali del sogno, forte dal successo e dell'affetto dei telespettatori, debutterà in prime time su Canale 5 dal 14 gennaio 2021 andando così a occupare il giovedì sera dei palinsesti Mediaset.