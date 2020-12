Novità in arrivo per la simpatica ed elettrica Deren: la direttrice della Frikri Harika ben presto farà un incontro che le cambierà la vita. Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia infatti rivelano che durante i dodici mesi di assenza di Can molte cose sono cambiate. Sanem, dopo il crollo nervoso legato proprio alla fine della sua relazione con Divit, si trasferirà in campagna nella tenuta di Mihriban, vecchia fiamma di Aziz con il quale scoppierà di nuovo la passione, con la sua psicoterapeuta Deniz. Qui la dolce scrittrice si dedicherà a coltivare ortaggi che saranno poi rivenduti da CeyCey e Muzaffer.

In questa situazione Sanem sarà aiutata da Bulut, un personaggio molto affascinante che farà perdere la testa a Deren.

Deren incontra l'affascinante Bulut

Le anticipazioni di DayDreamer che vengono dalla Turchia si concentrano su un personaggio molto divertente, ossia Deren. Dopo la scelta di rilevare il marchio della Frikri Harika, CeyCey e Muzaffer decideranno di coinvolgere Sanem e sceglieranno proprio la casa della scrittrice come nuova sede dell'azienda. Inoltre, i due simpatici ragazzi chiederanno a Deren di unirsi alla loro squadra di lavoro. La direttrice creativa accetterà immediatamente la proposta ma proprio sulla strada che la porterà a casa di Sanem, la giovane farà un interessante ed inaspettato incontro.

Deren resterà impantanata con la sua auto nel fango e verrà soccorsa da un affascinante e selvaggio ragazzo. Si tratta di Bulut, un nuovo caro amico di Sanem che si occupa di tutti i lavoretti necessari alla tenuta in cui abita la ex fidanzata di Can. Bulut non si farà problemi a prendere in braccio Deren senza chiederne il permesso per evitare che la ragazza si possa sporcare con il fango.

Questo renderà il primo incontro tra i due davvero esaltante, visto che Deren si mostrerà alquanto infastidita sebbene sia rimasta colpita dal nuovo personaggio.

Bulut cerca di far riavvicinare Can e Sanem

Deren farà di tutto per non cedere al fascino di Bulut ma si troverà a stare molto tempo con il ragazzo visto che si recherà ogni giorno presso la nuova sede della Frikri Harika.

L'ingresso nella soap turca di Bulut non sarà importante solo per la direttrice creativa ma anche per Sanem stessa. Il ragazzo, dopo il ritorno di Can a Istanbul, capirà subito che tra i due protagonisti i sentimenti sono tutt'altro che estinti.

Bulut, infatti, si alleerà con tutti coloro che cercheranno di far riappacificare Can e Sanem e il suo aiuto si rivelerà ben presto molto prezioso. Il ragazzo si renderà conto che la sua cara amica Sanem nonostante un anno di lontananza dal suo ex non ha mai davvero dimenticato l'affascinante fotografo.