Giovedì 3 dicembre è andata in scena la penultima puntata di X Factor. A dover uscire questa volta è stata MyDrama, della squadra di Hell Raton. La cantante della categoria Under Donne è stata eliminata dopo aver perso il ballottaggio con Blind, degli Under Uomini, squadra guidata da Emma Marrone.

Durante il ballottaggio Tha Supreme, che stava seguendo la diretta di X Factor, ha pubblicato una serie di stories sulla sua popolarissima pagina Instagram, seguita da oltre un milione e duecentomila fan, invitando il pubblico a salvare MyDrama, criticando al contempo Blind in maniera a dir poco decisa.

Tha Supreme ride dell'errore di Blind: 'Se MyDrama viene eliminata da questo tipo mi sparo'

Il producer e rapper originario di Fiumicino ha manifestato il suo parere in maniera netta, tramite due Instagram Stories. Nella prima ha semplicemente invitato i followers a salvare MyDrama, dichiarando "Ragazzi, correte a votarla".

Nella seconda storia, pubblicata mentre Blind si esibiva con il suo cavallo di battaglia "Cuore Nero", l'artista classe 2001 ha invece fatto capire di non apprezzare particolarmente il concorrente della squadra di Ema Marrone. "Se MyDrama viene eliminata da questo tipo mi sparo", ha infatti dichiarato Tha Supreme, accompagnando con queste parole un video in cui è possibile sentirlo ridere di un errore commesso dal ragazzo durante la sua performance.

Tha Supreme critica Blind: stories rimosse la sera stessa ma ricaricate su YouTube

Dopo qualche ora le stories caricate da Tha Supreme sono scomparse dalla storyline della sua pagina. Tuttavia al momento della rimozione da Instagram diversi canali YouTube le avevano già ricaricate online.

Per inquadrare al meglio la vicenda è impossibile non sottolineare come Tha Supreme abbia avuto un ruolo attivo nell'ultima edizione di X Factor, in quanto collaboratore – in qualità di producer – della squadra di Hell Raton, di cui fino a ieri ha fatto parte anche MyDrama, la concorrente eliminata da Blind.

L'autore di "23 6451" è inoltre il produttore dell'inedito di MyDrama "Vieni con me". Non si tratta quindi di un parere espresso da qualcuno del tutto esterno al programma. Ad ogni modo non è possibile affermare che sia stata questa condizione il motivo alla base della decisione di rimuovere le stories.

X Factor, in finale un concorrente per ogni squadra

Nella puntata di ieri sono stati decretati i finalisti ufficiali di X Factor 2020: a contendersi la vittoria saranno Blind, della squadra Under Uomini (giudice Emma Marrone), Casa Di Lego della squadra Under Donne (giudice Hell Raton), Naip della squadra Over (giudice Mika) ed i Little Pieces of Marmelade della squadra dei gruppi (giudice Manuel Agnelli). La finale andrà in onda giovedì prossimo, 10 dicembre, in diretta su Sky1 alle 21:15.